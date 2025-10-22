Cum a reușit Adele să slăbească. Artista a dezvăluit rețeta transformării sale

Adele și-a surprins fanii prin schimbarea vizibilă a siluetei, începută în 2020, iar recent a povestit cum a reușit să slăbească și să își transforme stilul de viață, potrivit mirror.co.uk.

Cântăreața Adele a cucerit publicul din întreaga lume încă de la debutul său cu albumul „19”, lansat în 2008, însă nu doar vocea sa puternică și plină de emoție a atras atenția admiratorilor.

În 2020, cântăreața născută în Tottenham și-a uimit fanii după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea vizibil mai slabă. Postarea, făcută la o zi după ce a împlinit 32 de ani, era însoțită de mesajul: „Vă mulțumesc pentru urările de ziua mea.”

„Sper că sunteți cu toții în siguranță și sănătoși în această perioadă nebună. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care intervin în situații de urgență și lucrătorilor esențiali care ne asigură siguranța, riscându-și viața!”, mai scria vedeta.

Potrivit Surrey Live, secretul ar fi unul simplu: un program regulat de exerciții fizice, care include antrenamente cu greutăți, drumeții, box și cardio, fără diete restrictive.

Într-un interviu acordat revistei British Vogue în noiembrie 2021, ea a dezvăluit motivul inițial care a determinat-o să ia această decizie: „A fost din cauza anxietății mele”.

„Când fac exerciții fizice, mă simt mai bine. Nu a fost niciodată vorba de slăbit, ci întotdeauna de a deveni mai puternică. Fac exerciții fizice de două sau trei ori pe zi”, mai spunea aceasta.

Totuși, artista a mărturisit că pierderea în greutate a fost doar unul dintre numeroasele beneficii ale noului antrenament, început în perioada în care trecea prin divorț.

„Aveam nevoie să devin dependentă de ceva pentru a-mi pune ordine în gânduri. Ar fi putut fi tricotatul, dar nu a fost”, a explicat ea.

În interviul acordat revistei Vogue, aceasta a declarat: „Știți, 100% din articolele scrise despre mine sunt absolut false. Nu am ținut postul intermitent. Dacă e să spun ceva, mănânc mai mult decât înainte, pentru că fac mult sport.”