Injecțiile de slăbit, tot mai căutate. Diabetolog: Slăbirea rapidă poate părea o soluție atractivă, dar organismul poate suporta unele consecințe grave

În ultimii ani, interesul pentru injecțiile de slăbit a crescut considerabil. Deși aceste tratamente promit rezultate rapide, specialiștii avertizează că acestea nu înlocuiesc stilul de viață sănătos. Medicul diabetolog Denisa Tănăsescu, șef de lucrări la Facultatea de Medicină, a declarat pentru EVZ că tratamentul trebuie însoțit de o alimentație echilibrată și de activitate fizică regulată.

Potrivit medicului diabetolog Denisa Tănăsescu, dieta singură nu poate reproduce întotdeauna rezultatele tratamentului cu Ozempic, deoarece medicamentul acționează printr-un mecanism diferit, stimulând receptorii GLP-1 pentru a ajuta la controlul greutății și al diabetului.

„Dieta singură nu poate reproduce întotdeauna rezultatele tratamentului cu Ozempic, deoarece acesta funcționează pe un mecanism diferit, ajutând la controlul greutății și al diabetului prin acțiunea asupra receptorilor GLP-1. Dieta este un adjuvant necesar în tratament, nu un substitut, și trebuie combinată cu medicamentul pentru obținerea efectelor dorite, cum ar fi scăderea în greutate și controlul glicemic. Este important de înțeles ca acest medicament nu înlocuieste sportul şi alimentația sănătoasă, ci le completează”, arată diabetologul.

Medicul Denisa Tănăsescu subliniază că aceste injecții de slăbit sunt recomandate în cazul celor care se confruntă cu diabetul zaharat de tip 2. În prezent, în România nu se mai găsesc injecțiile Ozempic, însă există alte două variante ale acestui tip de tratament.

„Aș menționa faptul că Ozempic (semaglutida) este aprobat pentru administrare doar în cazul pacienţilor cu diabet zaharat tip 2, dar la noi in tara din păcate nu îl mai avem la dispoziție. Există alți reprezentanți ai acestei clase de medicamente care sunt indicați in tratamentul obezităţii, cum este Wegovy (semaglutida), o versiune a lui Ozempic dar in doza mai mari sau Mounjaro (tirzepatida)”, a adăugat aceasta.

Diabetologul subliniază că analogii GLP-1 acționează prin imitația hormonului natural peptidă 1 asemănătoare glucagonului (GLP-1) și sunt folosiți în tratamentul diabetului de tip 2 și al obezității.

„Aceste medicamente stimulează producția de insulină, scad secreția de glucagon, încetinesc evacuarea gastrică și cresc senzația de sațietate, ajutând astfel la controlul glicemiei și la pierderea în greutate. Pe lângă aceste efecte, studiile efectuate pe aceste molecule au demonstrat și beneficii pentru sănătatea cardiovasculară”, arată specialistul.

Diabetologul a vorbit și despre reacțiile adverse ale acestui tratament.

„Există și o serie de reacții adverse la aceste tratamente, cele mai frecvente fiind cele gastro-intestinale, cum ar fi greață, vărsături, diaree sau constipație, balonare și reflux gastroesofagian, care apar de obicei la începutul tratamentului, iar ulterior dispar sau se ameliorează. Aceste reacții adverse pot fi diferite de la o persoană la alta”, explică medicul Denisa Tănăsescu.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca tratamentul să fie început cu doze mici.

„Tratamentul se începe cu o doză mică, tocmai pentru evitarea apariției reacțiilor adverse, și ulterior se crește doza individualizat, în funcție de decizia medicului, pentru fiecare persoană în parte”, mai spune aceasta.

Deși multe persoane aleg un asfel de tratament fiind influențate de rezultatele altor pacienți care si-au spus povestea pe internet, specialistul susține că acesta ar trebui însoțit de consiliere psihologică.

„Aș mai menționa faptul că tratamentul cu aceste medicamente trebuie însoțit și de consiliere nutrițională, combaterea sedentarismului și efectuarea de exerciții fizice, inclusiv mersul pe jos, care este o variantă foarte bună, și, dacă este cazul, de suport psihologic. O intervenție multidisciplinară din punct de vedere medical oferă cele mai mari șanse de succes pe termen lung”, adaugă aceasta.

Potrivit diabetologului, cei care se confruntă cu kilogramele în plus pot ajunge la rezultatele dorite „în cazul în care stilul de viață alimentar este schimbat și respectat în totalitate și dacă anterior persoana respectivă avea un stil alimentar haotic, bogat în alimente hipercalorice și grăsimi saturate. Pe lângă alimentația sănătoasă, un rol extrem de important îl are și activitatea fizică. Am tratat cazuri de genul acesta; desigur, aici depinde și de ambiția persoanei în cauză”.

Medicul specialist mai spune că interesul tot mai mare pentru diverse opțiuni de tratament al obezității, de la modificări ale stilului de viață și terapii medicamentoase, până la proceduri endoscopice sau intervenții chirurgicale în cazuri selectate, reflectă atât preocuparea pentru sănătate, cât și influența informațiilor disponibile online.

Aceasta poate fi benefică dacă persoanele cu obezitate apelează la specialiști pentru administrarea terapiei, însă există și riscuri atunci când tratamentele sunt utilizate fără consult medical și investigații prealabile.

„Da, observ o creștere a interesului pentru mai multe opțiuni în ceea ce privește tratamentul obezității, de la intervenții legate de stilul de viață și terapii farmacologice, până la proceduri endoscopice sau chirurgicale în cazuri selectate. Acest lucru reflectă atât preocuparea pentru sănătate, cât și impactul informației disponibile în mediul online, lucru benefic pe de-o parte, dacă persoanele cu obezitate apelează la personal medical pentru administrarea acestor terapii. Există, din păcate, și situații în care aceste persoane își administrează tratamentele fără un consult prealabil, fără investigații medicale, ceea ce implică anumite riscuri”, arată medicul Denisa Tănăsescu.

Specialistul subliniază că prevenția este esențială, deoarece obezitatea poate conduce la complicații pe termen lung. Alegerea tratamentului trebuie individualizată, cu evaluare medicală riguroasă, monitorizarea eficacității și siguranței, și integrarea unei strategii pe termen lung pentru menținerea greutății.

„Este foarte important să știm faptul că orice tratament pentru slăbit poate avea și efecte adverse și este necesar să cunoaștem contraindicațiile administrării acestor medicamente. Tocmai de aceea, ele trebuie administrate sub supraveghere medicală de specialitate, după efectuarea investigațiilor care se impun pentru fiecare persoană în parte”, explică aceasta.

Deși slăbirea rapidă poate fi tentată, medicul avertizează că aceasta poate avea consecințe serioase.

„Slăbirea rapidă poate părea o soluție atractivă, dar organismul poate suporta, totuși, unele consecințe grave. Unul dintre efectele negative care poate apărea este pierderea masei musculare și apariția sarcopeniei. Studiile arată că, în programele de scădere în greutate, reducerea masei fără grăsime (mușchi) este inevitabilă în multe cazuri, mai ales dacă nu se iau măsuri protectoare. Pentru a preveni acest lucru, se recomandă estimarea unui aport proteic crescut și includerea exercițiilor de rezistență (forță). În procesul de slăbire rapidă pot apărea și riscuri de deficit proteic, vitamine (B12, fier) și minerale, care pot conduce la hipoproteinemie, diminuarea funcției imunitare și anemie. De asemenea, există riscul de fracturi, apariția litiazei biliare sau alte dezechilibre metabolice”, mai spune specialistul.