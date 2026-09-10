Crema de zahăr ars este unul dintre cele mai iubite deserturi ale copilăriei, apreciat pentru simplitatea ingredientelor și gustul inconfundabil. Deși pare un preparat ușor de realizat, obținerea unei texturi fine, cremoase și fără bule de aer necesită atenție la câteva detalii esențiale în timpul preparării.

Ingredientele necesare sunt la îndemâna oricui și nu necesită tehnici avansate de cofetărie. Pentru a pregăti o porție generoasă, aveți nevoie de opt ouă proaspete, un litru de lapte dulce, 200 de grame de zahăr pentru compoziție și încă 150 de grame de zahăr pentru caramelizat. Pentru o aromă intensă, se recomandă folosirea unei păstăi de vanilie sau a două plicuri de zahăr vanilat de calitate, alături de un praf de sare.

Prima etapă constă în pregătirea caramelului. Într-un vas cu fundul gros sau direct în forma în care se va coace desertul, se topește zahărul destinat caramelizării la foc mic. Este important ca zahărul să se topească uniform, fără a se arde, deoarece un caramel prea închis la culoare va deveni amar. După ce a căpătat o nuanță aurie, caramelul se distribuie uniform pe pereții vasului și se lasă la răcit până când se întărește complet.

Pasul următor este prepararea compoziției lichide. Ouăle se mixează ușor cu restul de zahăr și praful de sare, doar până când zahărul se dizolvă. Nu este recomandată baterea excesivă cu telul sau mixerul, deoarece aerul încorporat va crea goluri neplăcute în desertul final. Peste amestecul de ouă se toarnă laptele călduț, infuzat în prealabil cu vanilia, amestecând ușor până la omogenizare.

Coacerea este momentul decisiv pentru reușita rețetei. Compoziția se strecoară și se toarnă peste caramelul întărit. Vasul se așază într-o tavă mai mare, în care se adaugă apă fierbinte până la jumătatea formei, pentru a coace desertul la baie de abur. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius timp de aproximativ 50 până la 60 de minute. Desertul este gata când devine ferm la atingere, dar rămâne ușor tremurător în centru.

După coacere, crema de zahăr ars trebuie lăsată să se răcească complet la temperatura camerei, apoi se dă la frigider pentru cel puțin patru ore, sau ideal peste noapte. Răcirea lentă permite aromei de caramel să pătrundă în cremă și asigură o demuldeare ușoară. Înainte de servire, se trece un cuțit fin pe marginea vasului, se așază un platou adânc deasupra și se răstoarnă cu o mișcare rapidă. Se servește rece, alături de siropul generos format.