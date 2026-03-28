Cum se descurcă Meghan Markle în rolul de mamă. Dezvăluirile făcute de cea mai bună prietenă a actriței

Kelly McKee Zajfen, prietenă cu Meghan Markle de aproape 20 de ani, a vorbit despre relația pe care o are cu soția prințului Harry, dar și despre modul în care o vede pe aceasta în rolul de mamă. Cele două au fost surprinse împreună la un eveniment caritabil organizat în California, dedicat sprijinirii copiilor vulnerabili, potrivit NY Post.

Meghan Markle a participat la evenimentul „Champions for Children” („Campioni pentru copii” n.r), organizat anual de Alliance for Children's Rights (Alianța pentru Drepturile Copiilor n.r), ajuns la cea de-a 34-a ediție. Apariția a avut loc în sprijinul activității desfășurate de Kelly McKee Zajfen în cadrul organizației Alliance of Moms.

Kelly McKee Zajfen a cofondat această organizație în 2014, cu scopul de a susține inițiativele dedicate copiilor vulnerabili. Activitatea vizează în special adolescentele însărcinate și tinerele mame aflate în sistemul de plasament, oferindu-le sprijin și resurse.

Relația dintre cele două durează de aproape două decenii, iar Kelly a vorbit deschis despre legătura apropiată pe care o au.

„Meghan este una dintre cele mai bune prietene ale mele și sunt onorată că a spus da [să prezinte] și că a fost alături de mine în această călătorie. Susține Alliance și face asta de câțiva ani deja.”

Aceasta a subliniat că implicarea lui Meghan în astfel de proiecte nu este una recentă, ci constantă de-a lungul anilor.

Kelly McKee Zajfen a oferit detalii și despre latura personală a lui Meghan Markle, descriind-o ca o mamă implicată și devotată pentru cei doi copii ai săi.

„Nu doar că este alături de familia mea, dar este un adevărat privilegiu să o pot vedea și ca mamă, iar pentru mine înseamnă foarte mult că face parte din acest proiect „Este un model incredibil prin modul în care își trăiește viața în slujba celorlalți. Nu face neapărat totul în mod zgomotos; face lucrurile discret, iar asta este foarte frumos de urmărit. Cred că ne inspirăm reciproc pentru că ne place să dăm înapoi și să îi sprijinim pe ceilalți”, a povestit aceasta.

La scurt timp după căsătoria cu prințul Harry, în 2018, Meghan a devenit mamă pentru prima dată, odată cu nașterea lui Archie. Ulterior, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a lui Lilibet.

În prezent, cei doi locuiesc în Montecito, California, alături de copii. Meghan a vorbit anterior despre maternitate, pe care a descris-o drept „cel mai important titlu” al său.

La evenimentul recent, Meghan a fost surprinsă într-un moment apropiat alături de Kelly McKee Zajfen, susținând-o în contextul în care aceasta este însărcinată.