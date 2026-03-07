Monden

Cum se acordă stelele pe Hollywood Walk of Fame

Comentează știrea
Cum se acordă stelele pe Hollywood Walk of FameWalk of Fame. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Steaua Hollywood Walk of Fame este unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale industriei divertismentului din lume: o serie de plăcuțe aurii încorporate în trotuarul celebrului Hollywood Boulevard din Los Angeles, dedicate unor personalități din film, televiziune, muzică, radio și teatru, potrivit site-ului oficial.

Deși mulți artiști își doresc această recunoaștere, procesul de selecție include criterii stricte. Nu toți cei nominalizați acceptă sau finalizează primirea unei stele.

Cum pot să primească vedetele o stea pe Walk of Fame

Pentru ca un artist să primească o stea pe Walk of Fame, trebuie îndepliniți o serie de pași oficiali. În primul rând, o persoană sau o organizație îi poate nominaliza pe cei eligibili, iar aceasta trebuie să fie aprobată de Hollywood Chamber of Commerce, instituția care administrează Walk of Fame.

Walk of Fame

Walk of Fame . Sursa foto iStock

Comitetul de selecție analizează candidaturile și alege un număr limitat de nominalizări în fiecare an pe baza unor criterii clar stabilite. Apoi, numele selectate sunt supuse aprobării de către consiliul Camerei de Comerț și, în cele din urmă, de Departamentul de Lucrări Publice al orașului Los Angeles.

Meghan Markle își mută ambițiile în propriul brand după eșecul de pe Netflix
Meghan Markle își mută ambițiile în propriul brand după eșecul de pe Netflix
Mojtaba Khamenei, rănit, dar în viață, potrivit Israelului. Adunarea Experților din Iran se va întruni în următoarele 24 de ore pentru a alege un nou lider suprem. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit, dar în viață, potrivit Israelului. Adunarea Experților din Iran se va întruni în următoarele 24 de ore pentru a alege un nou lider suprem. Live text

Criteriile de bază includ:

  • Performanță profesională semnificativă în domeniu (film, televiziune, muzică etc.)
  • Longevitatea carierei (de regulă cel puțin 5 ani de activitate relevantă)
  • Contribuții pentru comunitate sau impact cultural
  • Angajamentul de a participa la ceremonia de dezvelire.

Un aspect puțin cunoscut este că acceptarea stelei implică și plata unei taxe de sponsorizare a instalației, plătită de obicei de studioul artistic sau de o organizație de suport – taxa acoperă costurile de producție și promovare a monumentului, precum și întreținerea Walk of Fame.

Ce artiști au stea pe Walk of Fame

De-a lungul decadelor, mulți artiști de renume au fost onorați cu stele pe Hollywood Walk of Fame:

  • Anne Hathaway, actriță premiată cu Oscar, și-a primit steaua pe Hollywood Boulevard într-o ceremonie la care au participat colegi și membri ai familiei.
  • Christina Applegate, cunoscută pentru roluri atât în comedii cât și în filme dramatice, a fost onorată cu o stea în 2022, într-un moment emoționant de celebrare a carierei sale.
  • Mark Hamill, celebru pentru rolul Luke Skywalker din saga Star Wars, a primit propria sa stea într-un eveniment pe bulevardul istoric.
  • Willem Dafoe, actor cu o carieră de peste 40 de ani în film, a fost recompensat cu o stea pentru contribuțiile sale cinematografice.
  • James Franco a primit o stea recunoscută oficial în 2013 pentru activitatea sa diversă în film și televiziune.
  • Paul Rudd, cunoscut pentru rolurile sale la Hollywood în comedii și filme de acțiune, a fost de asemenea onorat cu o stea.
  • Mariah Carey, una dintre cele mai influente voci ale muzicii pop, a avut propria ceremonie de dezvelire a stelei pe Walk of Fame în 2015.
  • Într-o premieră pentru categoria sport, Billie Jean King, legendară jucătoare de tenis și activistă, a primit o stea în 2025, extinzând astfel Walk of Fame și în aria divertismentului sportiv.

Stelele pot fi acordate și postum, la doi ani după decesul persoanei, dacă sunt îndeplinite criteriile și există un sponsor pentru ceremonia de recunoaștere.

Artiști celebri care au refuzat steaua

Nu toți artiștii celebri aleg să primească o stea sau să fie nominalizați. Unele refuzuri sunt oficiale, altele pur și simplu rezultă din neparticiparea la ceremonie:

  • Prince, legendarul muzician, a refuzat de două ori o stea pe Walk of Fame, explicând că nu s-a simțit pregătit să accepte onoarea.
  • Madonna a respins oferta într-un anumit moment al carierei, exprimându-și uneori opoziția față de conceptul Walk of Fame.
  • Clint Eastwood, celebrul actor și regizor, a refuzat în mod repetat steaua, deși există un loc rezervat în fața Teatrului Chinezesc.

Mai mulți nume mari precum Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Bruce Springsteen și Denzel Washington nu au participat la procesul de nominalizare sau nu au acceptat ceremonia, ceea ce a dus la absența lor de pe Walk of Fame.

În unele cazuri, artiști precum Bruce Springsteen au acceptat nominalizarea, dar nu au programat ceremonia de dezvelire, ceea ce a făcut ca steaua să nu fie instalată sub numele lor.

Un alt exemplu este Kim Kardashian, pentru care Camera de Comerț a explicat public că nu este eligibilă pentru o stea, întrucât criteriile cer recunoașteri majore în artă (Oscar, Emmy, Grammy etc.), iar realitatea de „star de reality show” nu se califică în mod automat.

Deși pentru mulți artiști o stea pe Hollywood Walk of Fame reprezintă un simbol al succesului și al recunoașterii de către industria de divertisment, nu este un premiu competițional în sensul tradițional, cum ar fi un Oscar sau un Grammy.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:23 - Meghan Markle își mută ambițiile în propriul brand după eșecul de pe Netflix
21:13 - Cum se acordă stelele pe Hollywood Walk of Fame
21:08 - Mojtaba Khamenei, rănit, dar în viață, potrivit Israelului. Adunarea Experților din Iran se va întruni în următoarele...
21:03 - Petrolul Ploiești a câștigat la limită cu FC Botoșani în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă
20:55 - Imagini dramatice după inundațiile din Nairobi. Zeci de mașini luate de ape și cel puțin 23 de victime
20:48 - Expert criminalist, despre lipsa probelor în cazul morții lui Jeffrey Epstein

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale