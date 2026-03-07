Cum se acordă stelele pe Hollywood Walk of Fame

Steaua Hollywood Walk of Fame este unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale industriei divertismentului din lume: o serie de plăcuțe aurii încorporate în trotuarul celebrului Hollywood Boulevard din Los Angeles, dedicate unor personalități din film, televiziune, muzică, radio și teatru, potrivit site-ului oficial.

Deși mulți artiști își doresc această recunoaștere, procesul de selecție include criterii stricte. Nu toți cei nominalizați acceptă sau finalizează primirea unei stele.

Pentru ca un artist să primească o stea pe Walk of Fame, trebuie îndepliniți o serie de pași oficiali. În primul rând, o persoană sau o organizație îi poate nominaliza pe cei eligibili, iar aceasta trebuie să fie aprobată de Hollywood Chamber of Commerce, instituția care administrează Walk of Fame.

Comitetul de selecție analizează candidaturile și alege un număr limitat de nominalizări în fiecare an pe baza unor criterii clar stabilite. Apoi, numele selectate sunt supuse aprobării de către consiliul Camerei de Comerț și, în cele din urmă, de Departamentul de Lucrări Publice al orașului Los Angeles.

Criteriile de bază includ:

Performanță profesională semnificativă în domeniu (film, televiziune, muzică etc.)

Longevitatea carierei (de regulă cel puțin 5 ani de activitate relevantă)

Contribuții pentru comunitate sau impact cultural

Angajamentul de a participa la ceremonia de dezvelire.

Un aspect puțin cunoscut este că acceptarea stelei implică și plata unei taxe de sponsorizare a instalației, plătită de obicei de studioul artistic sau de o organizație de suport – taxa acoperă costurile de producție și promovare a monumentului, precum și întreținerea Walk of Fame.

De-a lungul decadelor, mulți artiști de renume au fost onorați cu stele pe Hollywood Walk of Fame:

Anne Hathaway, actriță premiată cu Oscar, și-a primit steaua pe Hollywood Boulevard într-o ceremonie la care au participat colegi și membri ai familiei.

Christina Applegate, cunoscută pentru roluri atât în comedii cât și în filme dramatice, a fost onorată cu o stea în 2022, într-un moment emoționant de celebrare a carierei sale.

Mark Hamill, celebru pentru rolul Luke Skywalker din saga Star Wars, a primit propria sa stea într-un eveniment pe bulevardul istoric.

Willem Dafoe, actor cu o carieră de peste 40 de ani în film, a fost recompensat cu o stea pentru contribuțiile sale cinematografice.

James Franco a primit o stea recunoscută oficial în 2013 pentru activitatea sa diversă în film și televiziune.

Paul Rudd, cunoscut pentru rolurile sale la Hollywood în comedii și filme de acțiune, a fost de asemenea onorat cu o stea.

Mariah Carey, una dintre cele mai influente voci ale muzicii pop, a avut propria ceremonie de dezvelire a stelei pe Walk of Fame în 2015.

Într-o premieră pentru categoria sport, Billie Jean King, legendară jucătoare de tenis și activistă, a primit o stea în 2025, extinzând astfel Walk of Fame și în aria divertismentului sportiv.

Stelele pot fi acordate și postum, la doi ani după decesul persoanei, dacă sunt îndeplinite criteriile și există un sponsor pentru ceremonia de recunoaștere.

Nu toți artiștii celebri aleg să primească o stea sau să fie nominalizați. Unele refuzuri sunt oficiale, altele pur și simplu rezultă din neparticiparea la ceremonie:

Prince, legendarul muzician, a refuzat de două ori o stea pe Walk of Fame, explicând că nu s-a simțit pregătit să accepte onoarea.

Madonna a respins oferta într-un anumit moment al carierei, exprimându-și uneori opoziția față de conceptul Walk of Fame.

Clint Eastwood, celebrul actor și regizor, a refuzat în mod repetat steaua, deși există un loc rezervat în fața Teatrului Chinezesc.

Mai mulți nume mari precum Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Bruce Springsteen și Denzel Washington nu au participat la procesul de nominalizare sau nu au acceptat ceremonia, ceea ce a dus la absența lor de pe Walk of Fame.

În unele cazuri, artiști precum Bruce Springsteen au acceptat nominalizarea, dar nu au programat ceremonia de dezvelire, ceea ce a făcut ca steaua să nu fie instalată sub numele lor.

Un alt exemplu este Kim Kardashian, pentru care Camera de Comerț a explicat public că nu este eligibilă pentru o stea, întrucât criteriile cer recunoașteri majore în artă (Oscar, Emmy, Grammy etc.), iar realitatea de „star de reality show” nu se califică în mod automat.

Deși pentru mulți artiști o stea pe Hollywood Walk of Fame reprezintă un simbol al succesului și al recunoașterii de către industria de divertisment, nu este un premiu competițional în sensul tradițional, cum ar fi un Oscar sau un Grammy.