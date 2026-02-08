Cum să-ți aranjezi casa ca să atragi bani în 2026. Locul prin care energia intră în interior

Sfaturi Feng Shui. Pe măsură ce 2026 începe, tot mai mulți români caută metode prin care să-și îmbunătățească prosperitatea și fluxul financiar în locuință. Specialiștii în Feng Shui susțin că modul în care este organizată casa poate influența energia banilor, succesul profesional și starea generală de bine, potrivit royaldragondecor.com.

Potrivit consultanților Feng Shui, holul și ușa de la intrare reprezintă „gura Chi-ului”, prin care energia intră în casă. Pentru a atrage bani, specialiștii recomandă păstrarea acestui spațiu curat, luminos și fără obiecte care blochează trecerea.

O oglindă plasată lateral poate dubla energia pozitivă, dar nu trebuie să reflecte ușa, pentru a nu „respinge” abundența. De asemenea, adăugarea unui obiect de decor roșu sau a unei plante sănătoase în apropierea intrării poate stimula prosperitatea.

În Feng Shui, livingul este considerat un spațiu esențial pentru a atrage stabilitate și bogăție. Specialiștii recomandă ca mobilierul să fie așezat astfel încât să permită circulația liberă a energiei, evitând blocajele în colțuri sau în fața ferestrelor.

Canapeaua principală ar trebui să fie plasată cu spatele la perete, oferind susținere simbolică, iar mesele și obiectele de decor trebuie să fie ordonate. Lumina naturală este deosebit de importantă: ferestrele curate și perdelele ușoare favorizează fluxul Chi și sporesc sentimentul de bunăstare.

Pentru cei care lucrează de acasă, biroul devine un punct strategic în atragerea veniturilor. Experții Feng Shui recomandă plasarea biroului astfel încât utilizatorul să aibă vedere spre ușă, dar să nu fie direct în linia de trecere.

Obiectele verzi, cristalele și statuetele simbolice ale prosperității, cum ar fi broaștele cu monede sau dragonii, pot fi amplasate în colțurile de sud-est ale camerei, zona asociată cu banii în Feng Shui. În plus, menținerea biroului curat și organizat ajută la claritatea mentală și la luarea deciziilor financiare corecte.

Dormitorul influențează starea de bine și relațiile, ambele fiind legate de succesul financiar. Experții recomandă evitarea oglinzilor care reflectă patul, a obiectelor vechi sau sparte și a electronicelor inutile, care pot genera energie stagnantă.

Culorile calde și pământii, precum bejul, crem sau tonurile de maro, pot atrage stabilitate și siguranță materială. Amplasarea unui obiect simbolic al prosperității în zona sud-est a dormitorului poate spori fluxul banilor, potrivit practicii Feng Shui.

Bucătăria este asociată cu hrana și energia vitală, elemente care, conform Feng Shui, influențează și abundența financiară. Specialiștii recomandă păstrarea curățeniei, repararea imediată a robinetelor care curg și evitarea aparatelor electrice defecte.

Plantele verzi sau fructele proaspete expuse pe masă sau pe rafturi pot stimula prosperitatea. Evitarea dezordinii și a obiectelor vechi de care nu mai ai nevoie asigură fluxul pozitiv al energiei.

Printre cele mai eficiente metode pentru atragerea bogăției, experții Feng Shui amintesc obiectele simbolice: monede vechi, cristale de citrin, statuete de broaște cu monede sau bambusul norocos. Acestea trebuie plasate în zonele de sud-est ale casei sau ale camerelor principale, acolo unde energia banilor este concentrată.

De asemenea, culorile precum verdele, violetul și aurul sunt recomandate pentru accesorii și decorațiuni, deoarece stimulează prosperitatea și succesul.

Energia Chi nu se limitează la interior. Fațada casei, curtea și grădina au un impact direct asupra abundenței. Specialistii recomandă păstrarea curții ordonate, evitarea colțurilor tăiate sau a obstacolelor la intrare și plantarea unor specii de plante care simbolizează prosperitatea, cum ar fi bambusul sau plantele cu frunze lucioase.

Lumina exterioară, precum și o ușă de intrare solidă și bine întreținută, ajută la atragerea energiei pozitive și a oportunităților financiare.