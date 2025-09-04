Social

Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale

Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificialeInteligență artificială. Sursă foto: Freepik
Deși există temeri că inteligența artificială (AI) ar putea elimina locuri de muncă, realitatea arată o tendință opusă pentru cei care au abilități în domeniu. Potrivit unui raport publicat de CNBC, bazat pe analiza platformei LightCast, companiile oferă salarii semnificativ mai mari angajaților care știu să folosească instrumente AI.

Studiul care arată cum AI schimbă piața muncii

LightCast a analizat peste un miliard de anunțuri de angajare și a constatat o creștere masivă a cererii pentru competențe AI. Concluzia: angajatorii plătesc mai mult candidaților care știu să integreze AI în activitatea lor zilnică.

„Anunțurile de angajare pun tot mai mult accent pe abilitățile AI, iar semnalele arată că angajatorii sunt dispuși să plătească salarii premium pentru acestea”, a declarat Elena Magrini, șefa departamentului de cercetare globală la LightCast.

Inteligența Artificială

Inteligența Artificială. Sursa foto: Pixabay

Cât de mari sunt bonusurile salariale

Raportul arată diferențe semnificative de venituri între angajații cu competențe AI și cei fără:

  • +28% la salariul anual pentru candidații cu cel puțin o abilitate AI – aproximativ 18.000 de dolari în plus;

  • +43% pentru cei care dețin două competențe AI sau mai multe.

Cele mai mari bonusuri salariale s-au înregistrat în domenii precum: relații cu clienții, vânzări și producție industrială.

Instrumentele AI, tot mai importante la angajare

Deși multe roluri AI necesită cunoștințe tehnice avansate, o mare parte dintre anunțuri solicită abilități generale, cum ar fi:

  • utilizarea ChatGPT;

  • integrarea instrumentelor Microsoft Copilot;

  • gestionarea fluxurilor de lucru cu soluții AI de bază.

„Nu e un moment greșit pentru a învăța AI. Există oportunități la orice nivel de carieră, iar organizațiile ar trebui să investească în formare”, a adăugat Magrini.

Creștere uriașă în sectoarele non-tech

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale studiului este că cererea pentru competențe AI a crescut mai rapid în domeniile non-tehnice decât în IT.

De la lansarea ChatGPT în 2022, numărul anunțurilor de angajare care menționează AI a crescut cu 800% pentru posturile din afara zonei tech.

Pe lângă IT și știința calculatoarelor, domeniile cu cea mai mare creștere sunt:

  • marketing și relații publice;

  • cercetare științifică;

  • analiză socială și planificare strategică.

AI, prezent în toate domeniile de carieră

Specialiștii spun că inteligența artificială va influența aproape toate profesiile, indiferent de industrie.

„Nu doar dezvoltatorii de software sau data scientist-ii beneficiază. AI devine relevant și pentru marketing, finanțe, resurse umane”, a explicat Magrini.

Joshua Woo, fondatorul agenției de recrutare Recruit Fast din Singapore, confirmă: „Competențele AI sunt plătite peste medie pe această piață. Nu mai sunt doar un avantaj opțional, ci un adevărat diferențiator.”

