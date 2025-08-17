Social OpenAI se extinde. Angajaţii pun în vânzare acţiuni pentru investitori







OpenAI a devenit centrul unei tranzacţii majore după ce angajaţi actuali şi foşti au decis să vândă acţiuni în valoare de aproape 6 miliarde de dolari către investitori precum SoftBank, Thrive Capital şi Dragoneer Investment Group. Mişcarea evidenţiază creşterea spectaculoasă a companiei, care se pregăteşte pentru o evaluare de 500 de miliarde de dolari, reflectând expansiunea bazei de utilizatori şi intensificarea competiţiei din domeniul inteligenţei artificiale.

Discuţiile privind vânzarea acţiunilor sunt încă într-un stadiu incipient, iar dimensiunea finală a tranzacţiei ar putea fi ajustată. Vânzarea pe piaţa secundară vine după ce SoftBank a jucat un rol-cheie în runda principală de finanţare a OpenAI, evaluată la 40 de miliarde de dolari.

Bloomberg News a transmis anterior că discuţiile se află într-o fază timpurie şi că amploarea tranzacţiei ar putea fi modificată.

Compania, fondată pentru a dezvolta inteligenţă artificială avansată, s-a bucurat de o creştere rapidă, iar angajaţii actuali şi foşti investitori au considerat că aceasta este o oportunitate strategică de lichiditate.

Sursele Reuters subliniază că vânzarea de acţiuni nu afectează direct structura de control a OpenAI, dar marchează un interes puternic din partea investitorilor instituţionali pentru participarea în companie. OpenAI şi-a dublat veniturile în primele şapte luni ale anului, atingând o rată anualizată de aproximativ 12 miliarde de dolari, şi se preconizează că va ajunge la 20 de miliarde până la sfârşitul lui 2025.

Creşterea spectaculoasă a veniturilor este legată în special de succesul ChatGPT, produsul emblematic care a atras circa 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, comparativ cu 400 de milioane în februarie.

Reacţiile pieţei au fost pozitive, reflectând încrederea investitorilor în potenţialul de creştere pe termen lung al OpenAI. SoftBank, care a sprijinit compania în runda principală de finanţare, şi alţi investitori strategici precum Thrive Capital şi Dragoneer Investment Group văd în această tranzacţie o oportunitate de a se implica mai profund în sectorul AI, aflat într-o competiţie globală acerbă.