Unde să îți pui banii în 2026. Lecții de la cei mai bogați oameni ai lumii

Pe măsură ce am intrat deja în 2026, investitorii încep să caute oportunități care nu doar să protejeze capitalul, ci să ofere și creștere sustenabilă. Privind strategiile celor mai bogați oameni ai lumii, se conturează câteva direcții clare explicate de Paul Grant, autorul unei cărți care explică care sunt lucrurile cheie pe care le aplică oamenii bogați, scrie Metro.

Antreprenorul Paul Grant, coautor al cărții „Money Remixed: The 14 Steps to a Wealthy Mindset” (Bani remixați: cei 14 pași către o mentalitate bogată), afirmă că există nouă lucruri-cheie pe care oamenii bogați le fac diferit cu banii lor și care îi fac să aibă mai mult succes financiar, iar aceste lucruri sunt „la îndemâna” oricui.

Paul Grant a explicat pentru Metro că, deși factorii structurali precum nivelul de educație, oportunitățile disponibile și rețelele sociale joacă un rol important, multe dintre obiceiurile celor bogați sunt accesibile oricui. El menționează strategii precum bugetarea atentă, investițiile și învățarea continuă, care pot fi integrate în viața oricărei persoane.

Recunoaște că nu este un proces ușor, dar, cu perseverență, poate aduce rezultate remarcabile. În continuare, Paul a detaliat câteva dintre abordările prin care cei înstăriți își gestionează finanțele într-un mod diferit și cum oricine le poate adopta pentru a-și îmbunătăți propriul parcurs financiar.

Unul dintre trăsăturile care îi diferențiază cel mai clar pe oamenii înstăriți de restul populației este preocuparea constantă pentru educația financiară. Paul subliniază că aceștia nu tratează banii ca pe un subiect închis odată cu finalizarea studiilor, ci ca pe un domeniu în care învățarea continuă este esențială.

„Oamenii bogați sunt interesați să înțeleagă mecanismele banilor: cum se obțin, cum pot fi multiplicați, protejați și puși la muncă”, explică el.

Spre deosebire de majoritatea persoanelor, care își opresc formarea financiară după școala de bază, cei cu averi solide își completează constant cunoștințele prin lecturi, cursuri specializate și discuții cu profesioniști din domeniu.

Printre conceptele-cheie care pot face diferența în acumularea și conservarea averii se numără dobânda compusă, impactul inflației, gestionarea riscurilor și optimizarea fiscală. Înțelegerea acestor noțiuni oferă un avantaj major în luarea deciziilor financiare informate.

Totuși, Paul atrage atenția că există limite ale autoeducării și că, în anumite momente, apelarea la specialiști este nu doar utilă, ci necesară, mai ales înaintea unor decizii financiare importante.

„Oamenii bogați își construiesc în jurul lor o rețea de consilieri financiari, experți fiscali, avocați și mentori care îi ghidează”, afirmă acesta.

Mai mult decât accesul la expertiză, această abordare reflectă o atitudine de realism și modestie. Cei care au succes financiar își cunosc limitele și nu ezită să investească în sfaturi profesioniste care le pot proteja și dezvolta averea.

În acest ecosistem al prosperității, relațiile cu specialiștii devin o adevărată „monedă de schimb”. Ele facilitează colaborări, deschid uși către noi oportunități și permit circulația informației valoroase, elemente esențiale într-o lume în care capitalul financiar și cel intelectual merg mână în mână.

Economisirea rămâne un obicei sănătos, însă, pe termen lung, nu poate garanta construirea unei averi solide. Potrivit lui Paul, banii păstrați pasiv își pierd din putere din cauza inflației, care le diminuează constant valoarea reală.

Diferența este făcută de investiții. Cei care reușesc din punct de vedere financiar aleg să își direcționeze resursele către instrumente care pot genera creștere, precum acțiunile, obligațiunile, proprietățile imobiliare, metalele prețioase, afacerile sau alte active cu potențial de apreciere.

Mai mult decât simpla decizie de a investi, contează abordarea pe termen lung. Oamenii cu succes financiar adoptă, de regulă, o viziune strategică, mizând pe portofolii diversificate și pe răbdare. Ei acceptă fluctuațiile pieței, trec peste perioadele de declin și permit investițiilor să se dezvolte în timp, obținând randamente consistente de-a lungul anilor.

În loc să trăiască de la un salariu la altul sau să se piardă în fantezii despre „a deveni bogați”, oamenii cu adevărat prosperi se disting printr-o abordare mult mai pragmatică. Paul subliniază că elementul-cheie care îi separă de restul este stabilirea unor obiective financiare clare, concrete și ușor de măsurat.

De pildă, o persoană cu o viziune solidă asupra banilor poate urmări să se pensioneze la 45 de ani, să obțină venituri pasive de 100.000 de lire sterline anual sau să construiască un portofoliu evaluat la 10 milioane de lire. Aceste ținte sunt susținute de pași bine definiți pe termen scurt, mediu și lung, menite să transforme planul în realitate.

Nu este vorba despre dorințe vagi, ci despre obiective structurate, sprijinite de strategii aplicabile. Un alt element esențial este asumarea riscurilor calculate. Cei cu averi considerabile nu evită riscurile, însă, după cum atrage atenția Paul, nu se aruncă nici în decizii hazardate.

Riscul, în acest context, înseamnă alegerea informată într-un cadru incert: investiții într-o afacere nouă, o schimbare de carieră sau cumpărarea unei proprietăți. Esențial este procesul de analiză, evaluarea câștigurilor potențiale, conștientizarea pierderilor posibile și pregătirea pentru scenarii neprevăzute, înainte de a face pasul decisiv.

Dacă parcurgi aceste rânduri, este posibil să consideri banii drept principala prioritate. Totuși, această perspectivă nu este împărtășită de cei care au atins succesul financiar. Pentru ei, adevărata valoare nu stă în sumele din conturi, ci în timpul de care dispun.

Oamenii cu educație financiară solidă înțeleg că timpul este limitat, în timp ce banii pot fi generați și regenerați aproape la nesfârșit. Această convingere le modelează deciziile zilnice și strategiile pe termen lung.

„Modul în care își organizează viața pornește de la respectul pentru timp”, explică Paul. De aceea, ei deleagă responsabilități, automatizează procese și construiesc sisteme eficiente care le permit să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

Fie că aleg să colaboreze cu un asistent virtual, să investească în soluții de productivitate sau să dezvolte surse de venit pasiv, persoanele cu adevărat prospere caută să elimine activitățile consumatoare de timp și cu randament scăzut. În schimb, își canalizează energia către acțiuni cu impact major, care le aduc nu doar bani, ci și libertate.

Pentru oamenii cu adevărat înstăriți, etalarea bogăției prin lucruri de lux nu reprezintă o prioritate. Dimpotrivă, aceștia evită cheltuielile care nu aduc un câștig real.

Așa cum subliniază Paul, strategia lor este clară: preferă să aloce banii către active care produc venit, precum imobilele închiriate, acțiunile cu dividende sau alte investiții ușor valorificabile, și să stea departe de cheltuieli care doar consumă resurse, fără a genera profit. În această categorie intră mașinile scumpe, bunurile exclusiviste, vacanțele extravagante sau folosirea excesivă a cardurilor de credit.

Această abordare explică de ce persoanele bogate sunt adesea asociate cu autocontrolul financiar și cu capacitatea de a amâna satisfacțiile imediate. Ele înțeleg că rezultatele consistente apar în timp și că disciplina este esențială pentru a construi averi solide.

În locul achizițiilor impulsive și al creșterii rapide a nivelului de trai, cei înstăriți aleg să-și consolideze viitorul: creează rezerve financiare pentru situații neprevăzute, reinvestesc câștigurile și evită capcana creșterii cheltuielilor pe măsură ce veniturile cresc. Această mentalitate îi ajută să nu intre într-un cerc vicios al consumului și să-și dezvolte constant patrimoniul financiar.

Pentru majoritatea oamenilor, salariul rămâne pilonul principal al stabilității financiare. În schimb, persoanele cu averi solide nu se limitează la o singură sursă de bani.

Ele își construiesc portofolii variate care pot include chirii din proprietăți, dividende din investiții bursiere, câștiguri din afaceri, drepturi de autor, licențe, produse digitale sau profit obținut din vânzarea de active. Această strategie nu doar că sporește veniturile totale, ci funcționează și ca o plasă de siguranță în perioadele economice dificile.

Deși succesul rapid poate părea atrăgător, stabilitatea financiară durabilă se construiește prin disciplină și regularitate. Obiceiurile constante, precum analiza periodică a bugetului, evaluarea averii nete, investițiile recurente sau planificarea financiară anuală, creează un ritm sănătos.

În timp, aceste rutine reduc stresul deciziilor financiare și transformă gestionarea banilor într-un proces firesc, aproape automat, a mai explicat Paul Grant.

O altă caracteristică definitorie a oamenilor bogați este perspectiva extinsă asupra banilor. Ei nu se raportează doar la prezent, ci iau în calcul impactul averii asupra generațiilor viitoare.

Prin instrumente precum testamentele, trusturile, procurile sau educația financiară a copiilor, urmăresc să asigure continuitatea și protejarea patrimoniului. Această viziune pe termen lung presupune nu doar acumularea averii, ci și pregătirea celor care o vor administra mai departe.

„Ei gândesc pe termen lung, iar această mentalitate se extinde la modul în care pregătesc următoarea generație să gestioneze și să conserve averea financiară a familiei”, a concluzionat Paul Grant.