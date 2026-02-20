Monden

Cum s-a trezit mortul pe masa de îmbălsămare a ”Reginei întunericului”. Scene rupte din filme de groază

Cum s-a trezit mortul pe masa de îmbălsămare a "Reginei întunericului". Scene rupte din filme de groază
Gabriela Lucuțar, supranumită ”regina întunericului” a povestit că la începutul carierei a trăit spaima vieții ei. Mai exact un om decedat s-a dovedit a fi viu înainte de îmbălsămare.

”Regina întunericului”: ”Dacă te ridici, rup ușa cu capul”

Gabriela Lucuțar a povestit că la primele sale îmbălsămări a fost foarte complicat. ”Mi-a fost frică la început. Mi-a fost frică să îi ating, mi-era și milă. Asta pentru că aveam impresia că știe (n.r.- decedatul) tot ce se întâmplă.

Gabriela Lucuțar

Mă gândeam că îl doare. Mă gândeam că dacă se ridică. Și le și spuneam: ”te rog din tot sufletul meu să nu te ridici, că dacă te ridici sau faci vreo schemă, rup ușa cu capul”. Aș fi ieșit prin ușă”, a explicat ea.

Primul deces în moarte clinică

Doar că până la urmă de ce ți-e frică nu scapi. Așa s-a întâmplat și în cazul ei. ”S-a întâmplat să am pe cineva în moarte clinică. Pe vremea când nu aveam săli și făceam îmbălsămarea la domiciliu.

M-au chemat că a decedat. O așteptam pe doamna doctor. Îmi pregăteam trusa, punem ață în ac. Doamna doctor plecase cu 5 minute după mine către mort. Numai medicul are dreptul să constate și să dea hârtia. Abia apoi mă pot apuca”, a povestit femeia de afaceri.

S-a trezit din morți

Primele sunete i-au dat de gândit, dar parcă nu îi venea să creadă. ”La un moment dat aud un horcăit. Și eu mă gândeam că e cineva în cealaltă cameră. Creierul nega. Apoi iar s-a auzit ca un mieunat. Țin minte și acum că era un bărbat înalt, tras la față și era cu mâinile pe piept puse de familie. Și mă uit la el și văd cum se mișcă maxilarul.

Deci m-am dus spre ușă și imi spuneam că trăiește. Și mă gândeam că nu pot trăi singură asta. Și am sunat-o pe doamna doctor. Și în cele din urmă ne-am dat seama că era viu. Nu murise„, a spus aceasta.

