„Regina Întunericului”, Gabriela Lucuțar, deplânge moartea medicului Nicolae Poiană: Pentru mine a însemnat foarte mult

„Regina Întunericului”, Gabriela Lucuțar, deplânge moartea medicului Nicolae Poiană: Pentru mine a însemnat foarte multGabriela Lucuțar. Sursa foto: Facebook/Lucutar Gabriela Florentina
Nicolae Poiană, celebru medic obstetrician-ginecolog și pionier în reproducerea asistată în țară, a murit, după o carieră de peste patru decenii dedicate medicinei. Acesta a fost medicul mai multor vedete, inclusiv al Gabrielei Lucuțar, cunoscută ca Regina Întunericului. „De fiecare dată când făceam parastasele pentru familie, îmi spunea că tu te vei ocupa de mine. Pentru mine a însemnat foarte mult”, a spus Gabriela Lucuțar, la un post TV.

Medicul Nicolae Poiană a murit

Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a fost medicul mai multor vedete din România și a sprijinit mii de cupluri care și-au dorit un copil. Anunțul morții sale a fost făcut de dr. Niculescu și de echipa clinicii Mediplus, fondată de acesta.

În peste 40 de ani de activitate în obstetrică-ginecologie, a asistat la peste 9.000 de nașteri și a realizat aproximativ 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice.

Regina Întunericului: „Odată cu el pleacă și o parte din inima mea”

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, a vorbit despre moartea medicului Nicolae Poiană, despre care spune că a avut un rol important pentru familia sa.

„Îmi este foarte greu să vorbesc la trecut despre domnul profesor. A făcut atât de multe pentru mine și nu numai. De fiecare dată când făceam parastasele pentru familie, îmi spunea că tu te vei ocupa de mine. Pentru mine a însemnat foarte mult. Odată cu el pleacă și o parte din inima mea. I-am făcut o coroană în formă de înger, pentru că i-a făcut pe toți frumoși, copii de nota 10 și merita să trăiască mult mai mult. A fost și este un om extraordinar, nu vorbesc de dânsul la trecut. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a spus aceasta, la România TV.

Parcursul profesional al medicului Nicolae Poiană

De-a lungul parcursului său profesional, medicul Nicolae Poiană a dobândit competențe esențiale în domenii precum colposcopia, laparoscopia, histeroscopia, ecografia obstetrică-ginecologică și fertilizarea in vitro. În anul 2005, medicul a pus bazele clinicii Mediplus.

De-a lungul carierei, Nicolae Poiană a fost membru fondator al mai multor societăți medicale, printre care Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie, Societatea Română de Menopauză, Societatea Română de Urologinecologie, Societatea Română de Medicină Reproductivă, Societatea Română de Endocrinologie Ginecologică, Societatea Română de Medicină Materno-Fetală și Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie.

