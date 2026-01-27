Medicul Nicolae Poiană, pionier al reproducerii asistate în România, a încetat din viață

Medicina românească a pierdut unul dintre numele sale de referință. Nicolae Poiană, medic primar obstetrică-ginecologie și pionier al reproducerii asistate în România, a decedat, lăsând în urmă o moștenire profesională care a schimbat destine și a adus pe lume mii de copii.

Dispariția sa a stârnit reacții emoționante din partea pacienților, a colegilor de breaslă și a personalităților publice care i-au cunoscut munca și caracterul.

Fostul primar al Capitalei și europarlamentar PSD, Gabriela Firea, a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța contribuției lăsate de medicul Nicolae Poiană.

„Astăzi, medicina românească este mai săracă, dar lumea este mai bogată pentru tot ceea ce a lăsat în urmă”, a scris Gabriela Firea, într-un mesaj publicat marți.

Aceasta a amintit că profesorul doctor Nicolae Poiană și-a dedicat întreaga viață sănătății femeilor și miracolului vieții, descriindu-l drept un medic extraordinar și un reper în domeniul fertilității și al tratării afecțiunilor feminine.

În mesajul său, Gabriela Firea a subliniat nu doar performanțele profesionale ale medicului, ci și calitățile sale umane. Potrivit acesteia, Nicolae Poiană a fost un om calm, empatic și mereu prezent, cu o blândețe rar întâlnită.

Ea a menționat că a avut privilegiul de a-l cunoaște personal atât la Maternitatea Polizu, cât și la Sanador, și că sub îndrumarea sa au venit pe lume cei doi copii ai săi. Firea a mai arătat că, asemenea ei, sute sau chiar mii de femei au beneficiat nu doar de profesionalismul său impecabil, ci și de modul profund uman în care își trata pacientele, cu răbdare, respect și speranță.

Reprezentanții Mediplus Clinic, centrul medical fondat de Nicolae Poiană, au transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate și un omagiu carierei sale impresionante.

Potrivit mesajului publicat de clinică, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente îngrijite de-a lungul anilor pierd un om excepțional, un profesionist de o dăruire rară, mentor și prieten de neînlocuit.

Mediplus Clinic a subliniat că Nicolae Poiană a avut o carieră de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii. A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru competențele sale vaste în toate aspectele practicii obstetricale și ginecologice.

De-a lungul carierei, el a adus alinare și speranță a mii de cupluri, fiind considerat unul dintre cei mai importanți specialiști din domeniul obstetricii, ginecologiei și medicinei reproductive din România.

Pe lângă activitatea clinică, Nicolae Poiană a fost un educator respectat și un inovator în domeniul său. A fost membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu din România și a contribuit activ la dezvoltarea standardelor în obstetrică-ginecologie și medicină reproductivă.

Colegii săi îl descriu drept un profesionist care a îmbinat rigoarea științifică cu empatia și dedicarea față de pacienți, influențând generații întregi de medici.

Dispariția medicului Nicolae Poiană lasă un gol greu de umplut în sistemul medical românesc. Moștenirea sa însă rămâne vie prin copiii aduși pe lume cu ajutorul său, prin pacienții care au găsit speranță și alinare și prin medicii pe care i-a format de-a lungul anilor.

Pentru comunitatea medicală și pentru miile de familii care îi datorează începutul unei vieți, numele Nicolae Poiană va rămâne sinonim cu profesionalismul, dedicarea și umanitatea.