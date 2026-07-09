Relațiile dintre România și SUA traversează o etapă în care dimensiunea economică devine la fel de importantă ca cea militară. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, în urma unei întrevederi oficiale la nivel înalt, că viitorul securității și al dezvoltării naționale depinde în mod direct de capacitatea țării noastre de a genera proiecte mature și de a menține o disciplină fiscală riguroasă.

Oficialul român s-a întâlnit cu subsecretarul de stat pentru Afaceri Politice în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Allison Hooker, şi cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg. Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile prin care acordurile diplomatice pot fi transformate în fluxuri de capital real, capabile să modernizeze sectoarele cheie ale economiei românești.

Conform poziției exprimate de minister, atragerea marilor investitori de peste Ocean nu se poate realiza în absența unui mediu de afaceri predictibil. România trebuie să demonstreze maturitate politică și economică pentru a fi considerată o destinație sigură pentru fondurile americane.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie să fie şi un accelerator economic pentru România. Avem nevoie de investiţii americane, de proiecte mari, de finanţare inteligentă şi de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea şi dezvoltarea noastră pe termen lung. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil şi predictibil. Investitorii vin acolo unde există stabilitate, reguli clare, responsabilitate fiscală şi proiecte bine pregătite”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat domenii vitale precum energia, infrastructura strategică, mineralele critice și mecanismele avansate de finanțare. S-a analizat în mod deosebit rolul unor instituții financiare americane de anvergură, precum DFC (U.S. International Development Finance Corporation), care susţine investiţii private în proiecte strategice, şi US Exim Bank, entitate ce sprijină exporturile SUA şi finanţarea proiectelor internaţionale cu participare americană. Aceste instrumente sunt considerate esențiale pentru infuzia de capital privat în economia națională.

Un alt punct de interes major a vizat corelarea directă dintre securitatea națională și capacitatea financiară a statului. Într-un context regional volatil, reziliența unei țări nu se mai măsoară doar în capabilități militare, ci și în viabilitatea proiectelor sale economice.

„Un punct important al discuţiei a fost legat de accesul României la finanţare pentru proiecte strategice, inclusiv în zona de apărare şi securitate. În contextul actual, ţările care vor să îşi consolideze securitatea trebuie să fie capabile să construiască şi mecanisme moderne de finanţare.

Nu putem vorbi despre rezilienţă, energie sigură, infrastructură critical sau industrie fără capital, proiecte mature şi parteneri credibili. Am abordat şi importanţa aderării României la OCDE. Pentru noi, acest obiectiv nu este doar unul diplomatic. Este un pas care poate reduce costurile de finanţare, poate creşte încrederea investitorilor şi poate deschide România către fonduri şi companii care au nevoie de un cadru predictibil, aliniat standardelor economiilor dezvoltate", a anunţat Nazare.

Tranziția către o colaborare axată pe tehnologie superioară și valoare adăugată reprezintă prioritatea actuală a conducerii Ministerului Finanțelor. Oficialii români își propun ca legătura istorică dintre cele două state să treacă dincolo de zona declarațiilor politice.

El a subliniat că România şi SUA au construit, în timp, o relaţie solidă, bazată pe încredere şi valori comune iar următoarea etapă trebuie să fie una în care acest parteneriat produce şi mai multe rezultate economice concrete: investiţii, capital, tehnologie, infrastructură strategică, energie şi proiecte care creează valoare adăugată în România.

„Acesta este unul dintre obiecule pe care le-am urmărit constant pe agenda Finanţelor: să readucem România mai vizibil în prim-planul instituţiilor financiare, investitorilor şi companiilor americane”, a conchis ministrul interimar.