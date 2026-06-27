Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a avut o discuție cu Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, privind progresele înregistrate de România în aplicarea recomandărilor din Raportul privind statul de drept, ediția 2025.

Întâlnirea a avut loc în format videoconferință și a vizat în principal evoluțiile din sistemul judiciar românesc, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Justiției.

Cătălin Predoiu a precizat că discuțiile au vizat progresele României în mai multe domenii incluse în raportul european, printre care consolidarea independenței procurorilor de rang înalt, funcționarea poliției judiciare și eficiența urmăririi penale.

Aceste elemente fac parte din recomandările formulate în cadrul Raportului privind statul de drept 2025, document al Comisiei Europene care evaluează anual situația din statele membre.

Ministrul Justiției a prezentat și măsurile recente adoptate în domeniul integrității, inclusiv legislația privind activitatea de lobby și restricțiile aplicabile înainte și după ocuparea unor funcții în instituțiile publice.

De asemenea, au fost menționate modificările legislative necesare pentru implementarea Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2025.

În cadrul discuțiilor, oficialul român a transmis că România rămâne implicată în dialogul cu instituțiile europene pe tema reformelor din justiție.

Întâlnirea cu Michael McGrath face parte din seria consultărilor dintre autoritățile române și Comisia Europeană privind respectarea standardelor europene în domeniul statului de drept.