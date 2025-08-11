Social Cum poți verifica dacă o cazare este sau nu reală. Un turist pățit dezvăluie totul







Perioada vacanțelor face ravagii printre turiștii în cautare de chilipiruri, mai ales că atunci când e vorba de cazare, toată lumea vrea ceva mai ieftin. Doar că acest lucru nu e neapărat și real.

Un turist în cautare de vacanță a fost la un pas de a fi păcălit. Acesta a explicat și cum să faceți să nu treceți prin astfel de experiențe. ”Atentie mare la șpăgari și țepe! În special români și nu numai. Aveți grijă care căutați cazări în pripă ca și noi. Au conturi false de facebook și vă dau poze cu case listate în Halkidiki, dar ele de fapt sunt din Rodos!

Îți cer 50 % avans și când să vezi unde trimiți banii surpriză cont bancar Turcia iar numele nu are nici o treabă nici cu proprietarul adevărat al locației nici cu “ cei din Halkidiki”. Caut numele peste tot și găsesc pe pagini de facebook niște doamne care nu par din Turcia. Am descoperit utilizând google lens toata hoția”, a explicat acesta.

Acesta a explicat și cum s-a derulat descoperirea. ”Pe baza pozei google găsește ce este unde este. Așa am găsit că e o casă pentru închiriat din insula Rodos. Le au copiat postările și au repostat o lungă și frumoasă descriere în limba română. Eu pusesem anunț anonim pe forum sau grupuri Halkidiki iar ei ca și altii după poze pareau credibili.

Aveau pe pagina de facebook (furată sau cont spart nemaifolosit de alți deținători de cont cred) poze cu un cuplu, cu copii mici, nu aveau postări constant. În messenger mi-au dat numărul de whatasp Grecia acolo scriam concomitant, dar nu aveau semnal intra cu o linie (deci ei țineau telefonul de Grecia închis să nu-i bâzâie lumea cu apelurile).

Clar scriau engleză, dar cu pauze de câteva minute bune 5-15 min. De exemplu la mine în privat ei au venit cu propunerea poze descriptive pe la miez de noapte în scurt timp. Și cu scrierea (ce traduceau ei sau ce faceau) ne-am întins până spre amiază eu voiam confirmare că era prea frumosă să fie adevărat ce era în poze și cu 80 € /noapte în Nikiti chipurile.

Credibil până mi-au trimis mumăr și nume de cont care nu părea nici turcesc nici grecesc, menționez contul era Turcia. Aici mi-am revenit am meditat puțin am folosit lens și surpriză! De aceea am postat să știe lumea! N-as fi crezut! Cum e treaba cu leul că tu esti prost dacă stai cu el în cușca și să crezi că el nu te-ar mânca, ceva de genul”, a povestit el.