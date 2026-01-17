Cum pot cetățenii să sesizeze Parlamentul. Tot mai multe petiții sunt depuse online

Republica Moldova. Cetățenii și organizațiile care au o plângere, o sesizare sau o propunere de îmbunătățire a cadrului legislativ pot transmite aceste adresări deputaților Republicii Moldova fie verbal, în cadrul întâlnirilor publice sau al audiențelor individuale, fie în scris, inclusiv în format electronic. Petițiile online pot fi depuse direct pe pagina oficială a Parlamentului, autoritățile încurajând utilizarea canalelor digitale pentru o comunicare mai eficientă.

Pentru gestionarea adresărilor, Parlamentul a pus în funcțiune Sistemul informațional de gestiune electronică a petițiilor, cunoscut sub denumirea e-Petiții. Platforma asigură o organizare transparentă a procesului și permite fiecărui petiționar, indiferent dacă este persoană fizică sau organizație legal constituită, să expedieze online petiții și să urmărească traseul acestora, de la înregistrare până la soluționare.

Autoritățile precizează că trasabilitatea petițiilor oferă cetățenilor posibilitatea de a vedea exact ce etape parcurge solicitarea lor și ce instituții sunt implicate în examinare.

Pentru a fi examinată, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru documentele electronice. Textul nu trebuie să depășească 2.000 de caractere, formularul de adresare trebuie completat integral cu datele solicitate, iar depunerea online este posibilă doar cu aplicarea unei semnături electronice valabile.

Direcția Petiții și Audiențe atrage atenția că petițiile care nu conțin informațiile obligatorii sau nu respectă cerințele privind documentele electronice, inclusiv lipsa semnăturii electronice, nu vor fi înregistrate.

În funcție de subiectul abordat, la examinarea unei petiții pot fi implicate autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile direct vizate. Acestea verifică informațiile prezentate și pot solicita date suplimentare de la petiționar, dacă situația o impune.

Autoritățile dau asigurări că datele personale și informațiile comunicate rămân confidențiale pe tot parcursul procesului de examinare.

Pentru fiecare petiție acceptată este emis un număr de înregistrare, care este transmis solicitantului la adresa electronică indicată. Persoanele care nu dispun de semnătură electronică pot expedia petițiile pe suport de hârtie, prin poșta tradițională.

Datele oficiale arată că, pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova a recepționat 4.400 de petiții și adresări verbale, prin care cetățenii au semnalat aproape 6.400 de chestiuni. Aproximativ 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă.

Totodată, 2.000 de cetățeni au fost consultați la telefon, iar 530 au fost audiați în cadrul audiențelor organizate de Parlament.

Aproximativ 45% dintre petițiile înregistrate au provenit de la locuitori ai municipiului Chișinău. În același timp, Parlamentul a recepționat 580 de petiții din regiunea transnistreană, iar cele mai multe adresări din raioane au venit din Orhei și Hâncești, cu 501 și, respectiv, 107 petiții.