Cum poate fi folosit zațul de cafea în grădină și în casă

Zaț de cafea. Sursa foto: dreamstime.com
Mulți oameni își încep dimineața sau își oferă un moment de relaxare după-amiaza cu o ceașcă de cafea. Pentru majoritatea, ritualul se încheie odată ce băutura a fost savurată, iar zațul rămas ajunge la coșul de gunoi. Totuși, acest reziduu aparent inutil ascunde o serie de beneficii importante, fiind o resursă care poate fi folosită cu ușurință atât în gospodărie, cât și în grădină.

Zațul de cafea, bogat în substanțe organice

Zațul de cafea este bogat în substanțe organice care aduc un aport semnificativ solului. El reprezintă o sursă excelentă de azot, element esențial pentru creșterea sănătoasă a plantelor, dar conține și minerale precum potasiu, fosfor și magneziu. Acestea contribuie la o dezvoltare echilibrată și ajută solul să își mențină fertilitatea pe termen lung.

Textura sa grunjoasă favorizează aerisirea pământului, împiedicând formarea unei cruste dure care blochează absorbția apei.

Plantele de apartament

Protecție naturală pentru plante

Resturile de cafea pot fi integrate în compost, unde, împreună cu alte resturi organice, contribuie la obținerea unui îngrășământ natural bogat în nutrienți. De asemenea, pot fi presărate direct la baza plantelor din grădină. În cazul florilor din ghiveci, zațul este mai eficient dacă este amestecat cu pământul, pentru a evita formarea unui strat compact la suprafață.

Un alt avantaj al folosirii moderate a zațului de cafea este rolul său protector. Acesta poate ține la distanță melcii și unele insecte dăunătoare, acționând ca o barieră naturală. În același timp, atrage râmele, organisme benefice pentru sol, care contribuie la menținerea structurii și la aerarea acestuia.

Cum mai poate fi folosit

Pe lângă grădinărit, zațul de cafea își găsește utilitatea și în alte activități casnice. Poate fi folosit pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute din coșul de gunoi, datorită capacității sale de a absorbi umezeala și mirosurile.

De asemenea, este utilizat ca exfoliant natural în produse cosmetice preparate acasă, având un efect revigorant asupra pielii.

