Secretele Castelului Windsor, cea mai veche fortăreață locuită din lume







Castelul Windsor este cea mai veche și mai mare fortăreață locuită din lume, având o istorie de peste 950 de ani. Situat în comitatul Berkshire, Anglia, pe malul râului Tamisa, castelul a fost fondat în 1070 de către William Cuceritorul și a servit drept reședință regală continuă pentru monarhii britanici, potrivit FoxNews.

Astăzi, este folosit de Regele Charles al III-lea și familia sa ca reședință oficială și loc de ceremonii regale.

Istoria Castelului Windsor se întinde pe aproape un mileniu, fiind cea mai veche reședință regală locuită continuu din lume. Construit inițial în secolul al XI-lea de către William Cuceritorul, castelul a avut un rol strategic esențial în apărarea Londrei și în consolidarea puterii normande asupra Angliei.

De-a lungul timpului, fiecare monarh a lăsat o amprentă asupra sa, transformând fortăreața medievală într-un simbol al autorității și eleganței regale. Extins, renovat și restaurat după incendii și războaie, Castelul Windsor rămâne astăzi o dovadă vie a continuității monarhiei britanice.

Castelul Windsor a fost fondat în jurul anului 1070 de către William Cuceritorul, primul rege normand al Angliei, ca parte a unei rețele strategice de fortificații menite să protejeze Londra și să controleze regiunile înconjurătoare.

Așezat pe un promontoriu de calcar înalt de aproximativ 30 de metri, deasupra râului Tamisa, castelul oferea o poziție defensivă excelentă și o privire panoramică asupra zonei, fiind ideal pentru supraveghere și apărare.

Inițial, construcția a fost realizată din lemn, în stilul tipic normand al vremii – un motte-and-bailey, cu un turn central (keep) situat pe un morman artificial de pământ (motte), înconjurat de o incintă de lemn și o fântână de apă.

În perioada medievală timpurie, castelul a avut un rol militar esențial, fiind parte a unui sistem de fortificații care includea și alte castele, precum cele de la Arundel și Rockingham.

Deși inițial nu a fost destinat să fie o reședință regală permanentă, Castelul Windsor a început să își asume această funcție în timpul domniei regelui Henric I, care a fost primul monarh cunoscut care a locuit în castel, celebrând acolo Whitsuntide în 1110 și căsătorindu-se în 1121.

Această schimbare a marcat începutul transformării castelului dintr-o fortificație militară într-o reședință regală.

Astfel, Castelul Windsor a evoluat de la o simplă fortăreață de lemn la un simbol al puterii și continuității monarhiei engleze, reflectând schimbările politice și sociale ale vremii.

De-a lungul secolelor, Castelul Windsor a suferit numeroase transformări și extinderi, fiecare monarh lăsându-și amprenta asupra arhitecturii și funcționalității sale.

În perioada medievală, sub domnia regelui Henric al II-lea (1154–1189), castelul a fost transformat dintr-o fortificație de lemn într-o structură de piatră, cu ziduri masive și turnuri de apărare. Această schimbare a marcat începutul tranziției către un palat rezidențial.

Sub regele Eduard al III-lea (1327–1377), castelul a fost transformat într-un palat gotic, cu adăugarea de noi apartamente regale și capele. Eduard a investit semnificativ în renovarea castelului, cheltuind mai mult decât orice alt rege medieval englez pe o singură clădire.

În secolul al XIX-lea, regele George al IV-lea a inițiat o serie de renovări majore, transformând castelul într-un exemplu de arhitectură gotică. Sub îndrumarea arhitectului Jeffry Wyatville, au fost ridicate turnuri și bastioane, iar Turnul Rotund a fost înălțat cu 30 de picioare pentru a-i conferi o siluetă mai impunătoare.

În 1992, un incendiu devastator a distrus părți semnificative ale castelului. Restaurarea, condusă de firma Donald Insall Associates, a durat cinci ani și a implicat reconstrucția unor încăperi istorice, precum Sala Sfântului George și Capela Privată a Reginei, păstrând stilul gotic caracteristic.

Castelul Windsor este în prezent deținut de The Crown Estate, o entitate care administrează proprietățile și activele regale în numele monarhului britanic, asigurând astfel că proprietatea rămâne parte a patrimoniului regal.

Aceasta înseamnă că, deși castelul servește drept reședință privată a monarhului, nu este proprietate personală a regelui sau reginei, ci este folosit în interesul statului și al familiei regale.

În prezent, Castelul Windsor este utilizat de Regele Charles al III-lea și de membrii familiei regale pentru diverse evenimente oficiale, inclusiv recepții diplomatice, ceremonii de stat și întâlniri cu lideri internaționali.

Totodată, castelul funcționează și ca reședință privată, fiind un spațiu în care familia regală își desfășoară viața cotidiană.

În paralel, o mare parte a castelului este deschisă publicului, permițând vizitatorilor să exploreze apartamentele regale, Capela Saint George și grădinile impresionante, atrăgând anual sute de mii de turiști.

Castelul ascunde numeroase enigme fascinante, în spatele fațadei sale istorice grandioase. Unul dintre cele mai remarcabile mistere este destinația secretă a Bijuteriilor Coroanei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial: piatra prețioasă Black Prince's Ruby și St Edward's Sapphire au fost ascunse într-o cutie de biscuiți și îngropate discret sub un palier al palatului, într-o sală securizată cu uși de oțel și trapdoor—un plan executat cu maximă discreție pentru a preveni capturarea lor.

Există, de asemenea, un coridor ascuns care leagă apartamentele private ale monarhului de State Apartments, permițându-i să se deplaseze fără a fi observat.

Un alt detaliu intrigant este existența unei grădini secrete, accesibilă exclusiv suveranului și invitaților săi, populate de plante rare și exotice, un refugiu verde ascuns în incinta castelului.

Aceste secrete adaugă un farmec aparte unei reședințe regale deja încărcate de istorie, conferindu-i aura de mister și exclusivitate care fascinează generații întregi.

Castelul Windsor este locul de odihnă finală pentru numeroși membri ai familiei regale britanice, fiind considerat un mausoleu regal deosebit de important.

Începând cu regele Henric al VI-lea, care a fost înmormântat în 1484, și până la regina Elisabeta a II-a, care a fost îngropată în 2022, castelul adăpostește sicrie ale monarhilor și membrilor de seamă ai familiei regale.

Majoritatea acestora se află în Capela St. George, un exemplu remarcabil de arhitectură gotică perpendiculară, construită între 1475 și 1528. Printre cei înmormântați aici se numără regele Henric al VIII-lea, regina Jane Seymour, regele Carol I, regele George VI, regina Mamă, prințul Philip și regina Elisabeta a II-a.

În interiorul capelei se află și Capela Memorială George VI, unde sunt înmormântați părinții reginei Elisabeta a II-a și sora sa, prințesa Margaret.

De asemenea, în apropiere se află și Frogmore Royal Burial Ground, unde sunt înmormântați membri ai familiei regale care nu sunt suverani, precum prințesa Diana, prințul Edward și Wallis Simpson.

Astfel, Castelul Windsor și împrejurimile sale constituie un loc de mare semnificație istorică și simbolică pentru monarhia britanică.

Castelul Windsor este renumit nu doar pentru valoarea sa istorică, ci și pentru elementele arhitecturale și artistice care îl fac unic.

Una dintre cele mai impresionante componente este Capela Sfântul Gheorghe, un exemplu remarcabil de arhitectură gotică perpendiculară, faimoasă pentru vitraliile sale, bolțile complexe și decorul memorial dedicat membrilor familiei regale.

Apartamentele regale reprezintă o altă atracție majoră, fiind mobilate cu opere de artă, tapiserii și mobilier realizate de meșteri celebri, reflectând bogăția și gustul regal de-a lungul secolelor.

Curțile interioare, cum ar fi Curtea Moat și Curtea Quadrangle, impresionează prin proporțiile armonioase și detaliile ornamentale.

În plus, Grădinile Castelului Windsor oferă un exemplu splendid de peisagistică britanică, cu alei elegante, fântâni și plante rare.

Fiecare colț al castelului combină funcționalitatea cu estetica, transformând Castelul Windsor într-un simbol al continuității monarhiei și al excelenței arhitecturale britanice.

Castelul Windsor este deschis publicului pe tot parcursul anului, cu excepția zilelor în care are loc o ceremonie de stat sau alte evenimente speciale.

Vizitatorii pot explora apartamentele regale, Capela Saint George și grădinile, participând la tururi ghidate sau auto-ghidate. Biletele pot fi achiziționate online sau la fața locului.