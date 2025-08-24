Economie Cafenelele care schimbă Chișinăul. Business de milioane dintr-o ceașcă de cafea







Moldovenii au ajuns în 2025 la un consum record de cafea – 180 de cești pe adult anual. Republica Moldova a depășit media globală de 140 de cești, însă rămâne mult sub Uniunea Europeană, unde un adult bea, în medie, 1.170 de cești pe an. Creșterea anuală de 18% arată că pentru moldoveni cafeaua a devenit nu doar un obicei, ci și un fenomen social și economic.

Consumul de cafea a explodat în Republica Moldova

Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă anuală, astăzi consumul de cafea a explodat la 167 de cești pe adult. Creșterea anuală de 18% a dus țara peste media globală de 140 de cești. Cu toate acestea, rămâne de șapte ori sub Uniunea Europeană, unde fiecare adult consumă în jur de 1170 de cești pe an. Cifrele arată un fenomen în plină expansiune, care transformă obiceiurile moldovenilor, dar și economia locală. Economiștii susțin că această evoluție se datorează și expansiunii pieței locale de cafenele și gherete urbane.

Aproape 60% din cafeaua consumată provine din Italia, iar restul din Germania și Rusia, arată compania iData. Doar 4,6% din cafea vine direct din țările producătoare, precum Brazilia și Vietnam, spre deosebire de UE. „Republica Moldova importă cafea obișnuită, dar exportă cafea de calitate”, afirmă expertul economic Veaceslav Ioniță. În 2016, Republica Moldova exporta 9.100 kg de cafea, iar în 2022 cifra a sărit la 44.500 kg. Pentru 2024, au fost estimate 40.000 kg exportate, iar în 2025 prognoza ajunge la 42.000 kg. România absoarbe 89,1% din exporturi, urmată de Emiratele Arabe Unite, Belarus, Arabia Saudită și Federația Rusă. Pentru 2024 și 2025, importul costă 8,24 USD/kg, iar exportul se vinde la 15,98 USD/kg.

Chișinăul s-a transformat în capitala cafenelelor, unde cafeaua este și ritual, și afacere în plină expansiune. Potrivit topului iData, Granier domină piața cu venituri de 23,3 milioane lei, urmată de Bonjour Cafe cu 14,9 milioane. Pe locul trei se află La Mamuca cu 7,3 milioane, iar Tucano Coffee atrage clienții cu 6,6 milioane lei. Clasamentul este completat de Crem de la Crem, Lavazza Cafe, Covrigo, Delis D’ange, Donuts@coffee și Naringi.

Latte-urile și cappuccino domină sezonul rece, în timp ce frappe-urile și băuturile reci fac legea vara. Adolescenții aleg cappuccino sau latte, iar persoanele în vârstă merg pe espresso ori americano, cafea mai tare. „Dimineața, în jurul orelor 7-8 și deja seara, la 10, avem cel mai mare flux. Într-o zi bună, putem vinde câteva sute de cești de cafea. Iarna domină cappuccino și latte, iar vara totul se schimbă: frappe și băuturi cu gheață”, povestesc angajații cafenelelor.

Creșterea consumului de cafea în Republica Moldova aduce, însă, și responsabilitatea de a alege produse de calitate, cultivate și procesate corect. Pe rafturile magazinelor moldovenești găsim cafea măcinată, boabe prăjite sau amestecuri cu arome adăugate, iar diferența între un produs autentic și unul artificial poate fi uriașă. Arabica oferă un gust fin, mai puțină cofeină și aromă intensă, în timp ce Robusta este mai amară și mai puternică, dar cu proprietăți energizante. Cea mai bună opțiune este cafeaua proaspăt prăjită, măcinată acasă, care păstrează gustul autentic și toate calitățile naturale ale boabelor. Astfel, creșterea rapidă a consumului de cafea în Republica Moldova devine o poveste despre gust, responsabilitate și alegeri conștiente ale fiecărui consumator.