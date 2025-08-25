Social Proiect al Primăriei Arad, bănuit că ar fi fost sabotat. Suspiciuni de otrăvire







Astfel de stații acoperite cu plante verzi sunt menite să aducă un grad de îmbunătățire a calității aerului. Ele susțin biodiversitatea orașului, cum ar fi albinele și bondarii. Ajută și la captarea prafului fin și la depozitarea apei de ploaie.

Primaria Arad își dorea ca stațiile de tramvai și autobus din municipiu să fie verzi. Era vorba de 300 de stații care să se îmbrace în verde. Acum, administrația locală a oprit proiectul după ce au apărut suspiciuni că ar fi fost sabotat.

Ideea de sabotaj a încolțit după ce o stație de testare s-ar fi uscat subit. Este vorba de acoperișul verde, din stația din Parcul Reconcilierii. Acoperișul verde a fost instalat în 2024. Administrația locală spunea că acele plante nu au nevoie de îngrijire și udare.

Sedum, este planta considerată ideală ideala pentru realizarea acoperisurilor verzi. Pentru ca nu este pretentioasa, rezistă la lipsa apei și la temperaturi extreme. Este și varianta aleasă la Arad. Stațiile verzi erau gândite să pună în valoare un spatiu neutilizat. Să fie o pata de culoare adusă construcțiilor de beton.

În Arad, costurile pentru fiecare stație verde a fost estimat la 700 de euro. Înverzirea acoperișurilor ar trebui să anuleze efectul de seră pe care îl resimt călătorii care așteaptă mijloacele de transport sub acoperișul transparent din plexiglas. Acum, autoritățile cred că au fost otrăvite coloniile de plante care au fost instalate pe stație. O concluzie clară va fi când vor veni rezultatele analizelor.

"Există suspiciuni că stratul de sedum a fost vandalizat. Au fost luate probe și se așteaptă rezultatul analizelor de laborator. Între timp, a fost refăcută colonia de sedum de pe acoperișul stației de autobuz din Parcul Reconcilerii', a declarat petru agerpres purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.