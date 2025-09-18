Cum l-a vândut Anda Adam pe soțul ei? Nici n-a stat la discuții!

Asia Express este o competiție dură, care uneori cere sacrificii, pe care spre exemplu Anda Adam este dispusă să le facă. Drept urmare ca să facă rost de bani și-a scos soțul la mezat.

A profitat din plin că Joseph seamănă cu Aquaman, sau așa l-a marketat, drept urmare a scos și bani de pe urma lui. Anda Adam căci despre ea este vorba nu s-a dat înapoi să-l vândă pe soț contra unei sume modice. Vorbim desigur despre o poză și despre o provocare primită în Asia Express.

Drept urmare ca să facă bani, Anda a început să întrebe lumea dacă nu dorește o poză cu Aquaman. ”Vrei să faci o poză cu Aquaman?! Pentru 59 de pessos, suntem de la o emisiune. Vrei?„ și-a început cântăreața discursul. Iar modul în care era îmbrăcat Joseph și cum arăta a ajutat-o la susținerea planului.

Cei doi nu s-au lăsat până nu au obținut ce și-au propus. ”Practic am ales o stradă și am început să întrebăm cine vrea poze. Și la un moment dat am ajuns la o bancă și ne-am gândit ca acolo sunt oameni cu bani. Sigur au cash la ei. Poate avem puțin noroc să terminăm și noi chetă asta. Și așa a și fost! Am găsit o femeie căreia i-am zis să facem poze. Și a acceptat și chiar a fost drăguță doamnă și ne-a dat 100 de pessos. Evident ca i-am mulțumit! Pentru ca erau exact banii care ne lipseau!”, a explicat și ”Aquaman”.

În cele din urmă cei doi și-au făcut planul și au reușit să treacă la proba următoare. Și celelalte echipe au reușit acest lucru. Doar că la una dintre probe, cea în care trebuiau să conducă un vehicul asemănător unei biciclete, cei doi fotbaliști și-au pierdut cumpătul și s-au răsturnat. Au recuperat timpul, după ce au înjurat de mama focului pățania.