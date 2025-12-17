Sport

Cum e Gică Hagi ca bunic : Nu l-am mai văzut niciodată așa

Comentează știrea
Cum e Gică Hagi ca bunic : Nu l-am mai văzut niciodată așaGică Hagi. Sursa foto: Farul Constanța/ Facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul internațional Gică Hagi a devenit recent bunic. Nepoțelul său, Georgios, a venit pe lume acum aproximativ patru luni, iar fiul său, Ianis Hagi, a povestit despre emoțiile și surprizele pe care le-a adus această schimbare în familie.

Cum e Gică Hagi ca bunic

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată, iar micuțul Georgios a venit pe lume sănătos și plin de energie. Fotbalistul a declarat că numele băiețelului său are rădăcini grecești.

Ianis Hagi a mărturisit că experiența de a fi părinte este una complet nouă și intensă, iar implicarea tatălui său în această etapă l-a surprins plăcut. El a spus că fostul internațional vine des să își vadă nepotul.

Elena, Ianis Hagi și fiul lor

Elena, Ianis Hagi și fiul lor. Sursa foto Instagram

„Nu l-am mai văzut niciodată așa”

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Ceață densă și ghețuș în mai multe județe din România. Șoferii, îndemnați să evite manevrele riscante
Ceață densă și ghețuș în mai multe județe din România. Șoferii, îndemnați să evite manevrele riscante
Tribunalul București, decizie definitivă în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale nu scapă de controlul judiciar
Tribunalul București, decizie definitivă în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale nu scapă de controlul judiciar

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi… Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a declarat Ianis Hagi.

Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi

Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Sursa foto: Instagram/elennat

Ianis Hagi a povestit că tatăl său este mult mai afectuos și implicat decât se aștepta, oferind sprijin și prezență constantă pentru micuț.

Gigi Becali, despre nepotul lui Gică Hagi

Recent, au apărut și speculații legate de Gigi Becali și implicarea sa la botezul copilului lui Ianis Hagi. Afaceristul a clarificat situația, explicând că în familia sa tradiția nașului se stabilește încă din copilărie și nu se schimbă.

„Cum să botez, mă? La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi… Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el ține la tradiție”, a declarat Gigi Becali.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:32 - Ceață densă și ghețuș în mai multe județe din România. Șoferii, îndemnați să evite manevrele riscante
20:23 - Cum e Gică Hagi ca bunic : Nu l-am mai văzut niciodată așa
20:14 - Cîțu, despre invocarea PNRR pentru creșterea taxelor: Este o decizie politică a guvernului
20:06 - Stare de urgență în regiunea Odesa din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele rusești
19:54 - Fabrica ArcelorMittal din Iași, cumpărată de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov
19:46 - Discuții în coaliție despre impozitele locale. Poziția PSD, explicată de Grindeanu

HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Proiecte speciale