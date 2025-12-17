Cum e Gică Hagi ca bunic : Nu l-am mai văzut niciodată așa
- Emma Cristescu
- 17 decembrie 2025, 20:23
Fostul internațional Gică Hagi a devenit recent bunic. Nepoțelul său, Georgios, a venit pe lume acum aproximativ patru luni, iar fiul său, Ianis Hagi, a povestit despre emoțiile și surprizele pe care le-a adus această schimbare în familie.
Cum e Gică Hagi ca bunic
Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată, iar micuțul Georgios a venit pe lume sănătos și plin de energie. Fotbalistul a declarat că numele băiețelului său are rădăcini grecești.
Ianis Hagi a mărturisit că experiența de a fi părinte este una complet nouă și intensă, iar implicarea tatălui său în această etapă l-a surprins plăcut. El a spus că fostul internațional vine des să își vadă nepotul.
„Nu l-am mai văzut niciodată așa”
„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.
Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi… Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a declarat Ianis Hagi.
Ianis Hagi a povestit că tatăl său este mult mai afectuos și implicat decât se aștepta, oferind sprijin și prezență constantă pentru micuț.
Gigi Becali, despre nepotul lui Gică Hagi
Recent, au apărut și speculații legate de Gigi Becali și implicarea sa la botezul copilului lui Ianis Hagi. Afaceristul a clarificat situația, explicând că în familia sa tradiția nașului se stabilește încă din copilărie și nu se schimbă.
„Cum să botez, mă? La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi… Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el ține la tradiție”, a declarat Gigi Becali.
