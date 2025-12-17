Cum e Gică Hagi ca bunic : Nu l-am mai văzut niciodată așa

Fostul internațional Gică Hagi a devenit recent bunic. Nepoțelul său, Georgios, a venit pe lume acum aproximativ patru luni, iar fiul său, Ianis Hagi, a povestit despre emoțiile și surprizele pe care le-a adus această schimbare în familie.

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată, iar micuțul Georgios a venit pe lume sănătos și plin de energie. Fotbalistul a declarat că numele băiețelului său are rădăcini grecești.

Ianis Hagi a mărturisit că experiența de a fi părinte este una complet nouă și intensă, iar implicarea tatălui său în această etapă l-a surprins plăcut. El a spus că fostul internațional vine des să își vadă nepotul.

Ianis Hagi a povestit că tatăl său este mult mai afectuos și implicat decât se aștepta, oferind sprijin și prezență constantă pentru micuț.

Recent, au apărut și speculații legate de Gigi Becali și implicarea sa la botezul copilului lui Ianis Hagi. Afaceristul a clarificat situația, explicând că în familia sa tradiția nașului se stabilește încă din copilărie și nu se schimbă.