Un fost prieten al lui Gică Hagi, atac fără menajamente la Ianis. S-a ascuns la meciul cu Bosnia, nimic

Bogdan Stelea (57 de ani) a criticat prestația pe care a avut-o Ianis Hagi la meciul pierdut de România, scor 1-3, pe terenul Bosniei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Mijlocașul român nu s-a văzut pe teren, iar Stelea, fost coechipier și prieten al lui Gică Hagi nu s-a ferit de cuvinte atunci când a analizat prestația lui Ianis. Inevitabil, ex-goalkeeperul echipei naționale a făcut și comparație între „Rege” și fiul său.

„M-am uitat la meciul cu Bosnia și Ianis Hagi nu a contat, nu a existat. Erau meciuri când tatăl lui, Gică, nu suporta să nu fie în joc. Căuta jocul. Venea fundaș stânga numai ca să ia mingea. Ianis s-a ascuns la meciul cu Bosnia, n-a făcut nimic.

Vorbim de un jucător super important, era căpitanul echipei. Nu ne permitem să avem jucători care să nu existe. Avem nevoie de ei, ei trebuie să fie conștienți de asta.

La meciul cu Austria a jucat foarte bine, a fost în joc, a scos oameni din joc, era în permanență la construcție”, a spus Stelea la Digi Sport.

La finalul jocului pe care România l-a câștigat, marți, la Ploiești, cu San Marino (7-1), Hagi junior a spus că naționala se va califica în mod sigur la turneul final.

”Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie. Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA.

Nu contează (n.r. - adversarul din primul meci de baraj). Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a afirmat internaționalul român.