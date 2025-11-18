Sport

Marca Pelé va fi cumpărată de Neymar și tatăl său. Când va fi oficializat acordul

Marca Pelé va fi cumpărată de Neymar și tatăl său. Când va fi oficializat acordulNeymar. Sursa foto: Instagram/Neymar
Neymar și tatăl său vor achiziționa marca Pelé prin compania lor, NR Sports. Astfel, atacantul de la FC Santos se va putea folosi de imaginea triplului campion mondial, potrivit UOL.

Când va fi oficializat acordul

Oficializarea acordului, estimat la aproximativ 15,5 milioane de euro, este programată pentru miercuri, pe data de 19 noiembrie, când se marchează aniversarea celui de-al 1.000-lea gol al lui Pelé.

Până acum, marca Pelé aparținea companiei americane Sport 10. Totuși, strategia grupului se baza, în principal, pe aparițiile fostului sportiv la diverse evenimente, astfel că marca nu a fost valorificată după moartea triplului campion mondial, pe 29 decembrie 2022.

NR Sports va putea folosi de acum înainte imaginea și numele lui Pelé, licența pentru produsele derivate și arhivele istorice.

Pelé

Pelé. Sursa foto: X/CentreGoals

Neymar, la clubul unde Pelé a jucat între 1956 și 1974

Neymar, format la FC Santos, club unde Pelé a jucat între 1956 și 1974, s-a întors în echipă în ianuarie 2025. Fostul jucător al PSG a renovat recent loja VIP folosită de Pelé, încă ocupată de familie, la stadionul Urbano-Caldeira.

Deși a avut probleme fizice și a fost deseori indisponibil, Neymar și-a condus echipa la victoria de duminică, 1-0, în fața celor de la Palmeiras. Acest succes a scos FC Santos din zona retrogradării în campionatul brazilian, cu un punct avans, la cinci etape înainte de finalul sezonului.

NR Sports va deține toate drepturile

Odată cu această achiziție, NR Sports devine principalul administrator al imaginii și moștenirii lui Pelé. Compania va deține toate drepturile comerciale pentru dezvoltarea de noi linii de produse, proiecte culturale și inițiative menite să păstreze și să promoveze moștenirea unuia dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile.

Este o misiune ambițioasă, dar și delicată: să protejeze memoria lui Pelé și să modernizeze brandul, potrivit beinsports.com.

