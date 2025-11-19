Mașina „Spitale publice din bani privați”, folosită de mama lui Codin la cumpărături

Mama lui Codin Maticiuc a fost surprinsă de către Flash Paparazzi în timp ce folosea una dintre mașinile inscripționate cu ”Spitale publice din bani privați” pentru cumpărături.

Doamna Maticiuc este pozată în timp ce folosește mașina fundației să meargă la un supermarket. Practic autovehiculul respectiv nu transporta voluntari și nici materiale pentru donații. Sau cel puțin asta s-a înțeles în spațiul public că face Fundația în cauză. De asemenea doamna Maticiuc este însoțită și de un șofer care să o ajute la căratul cumpărăturilor.

Acesta are multă grijă să îi ofere sprijin mamei lui Codin pentru a încărca mașina. Imaginile au fost surprinse în vara acestui an, dar au fost făcute publice acum. Cert este că pozele ridică întrebări cu privire la modul în care sunt folosite fondurile pe care diferite fundații le obțin.

Într-un astfel de scandal a fost implicată și vicepremierul Oana Gheorghiu, cea care a fost implicată în conducerea asociației ”Dăruiește viață”. La momentul în care și-a depus declarația de avere a ieșit la iveală faptul că avea un salariu de 5.000 de euro de la fundația respectivă. Banii clar nu sunt tocmai puțini, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare legat de destinația fondurilor.

Mai apoi co-fondatoarea ONG-ului a acuzat-o pe Gheorghiu că nu renunță la funcția de la ONG, ceea ce duce la mai puține donații. Cele două au avut un schimb de replici acide, dar care s-au soldat cu o tăcere.

Oana Gheorghiu a explicat că este fondatoare a societății, drept urmare rămâne membru fondator. Mai ales că această funcție nu este incompatibilă cu cea de vicepremier, spune ea. Practic a transmis că nu este interesată dacă Fundația primește mai puține fonduri din cauza actualei funcții.

”Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”, a declarat Oana Gheorghiu.