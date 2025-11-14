Bani, politică și orgolii. Conflictul dintre Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, văzut de Dan Andronic și Radu Coșarcă

Disputa izbucnită între cele două fondatoare ale ONG-ului „Dăruiește Viață” a devenit unul dintre subiectele podcastului „7×7”, găzduit de Dan Andronic, unde acesta și Radu Coșarcă au analizat pe larg un conflict care a surprins recent opinia publică.

Schimbul de replici dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu a provocat o undă de șoc în rândul susținătorilor organizației, iar cei doi invitați au încercat să clarifice ce se ascunde în spatele rupturii. Cum s-a ajuns aici?

„Confuzie intelectuală”, spune Andronic, referindu-se la reacțiile publicului: „Nici nu știi cui să ții partea… cele care au rămas în ONG sau cele care au plecat.” De aici a pornit o discuție intensă despre bani, reputație și vulnerabilitățile marilor ONG-uri.

Dan Andronic a explicat că, în opinia sa, poziția lui Uscatu este justificată: „Eu cred că Carmen Uscatu are dreptate.” Raționamentul său pornește de la regulile stricte pe care le impun corporațiile atunci când acordă bani. „În momentul în care te-ai dus să ceri bani, primul lucru care se verifică este dacă ai conexiuni politice… partea adversă are niște reguli foarte clare și nu are voie să sponsorizeze lucruri care au legătură cu politicul.”

În acest context, spune el, decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne în ONG, deși ocupă simultan o funcție guvernamentală, expune organizația unor riscuri directe: „Încăpățânarea… afectează ONG-ul clar.”

Radu Coșarcă a completat explicând cadrul tehnic: „Este un set de reguli… ține precum valorile, comportamentele, misiunea, viziunea companiei.” Mai mult, corporațiile internaționale sunt extrem de prudente. „Se feresc să aibă legături cu guvernele, cu partidele politice… S-ar putea ca fundația să pierdă anumite contracte de sponsorizare.”

Pentru sponsori, particular mai sensibili la reputație, orice asociere politică devine un semnal de alarmă — iar „Dăruiește Viață” ar putea ajunge exact în această zonă gri.

În partea a doua a discuției, analiza s-a mutat asupra motivelor individuale. Coșarcă a observat că situația Oanei Gheorghiu nu ține doar de insistență, ci și de grijile personale: „La guvern sunt salarii mai mici decât la ONG… și-a declarat lipsa de satisfacție față de modul în care este recompensată ca vicepremier.”

Pentru cineva intrat în politică recent, instabilitatea postului devine o variabilă majoră: „Poate că voi mai fi o săptămână, o lună, un an… cine știe cât durează.” Iar un ONG în care ai fost co-fondator devine, firesc, un refugiu.

Mai există însă o altă temere, spune Radu Coșarcă: „Ea se teme acum că partenera ei probabil vrea să rămână singură la administrarea fundației.” O organizație cu bugete mari, cu un capital de imagine uriaș și cu acces la sponsori importanți nu este ușor de abandonat.

Dan Andronic a intervenit cu o întrebare tăioasă: „Și de ce s-a dus la guvern atunci? Nu s-a gândit?” O întrebare la care Radu Coșarcă a răspuns în registru ironic: „Poetul nu știe răspunsul.”

De aici, discuția a alunecat spre natura lumii politice. „Renunți la intimitate, la discreția vis-a-vis de avere… oricine te poate arăta cu degetul”, a punctat Dan Andronic, explicând presiunea constantă pe care o simte cine intră în guvern.

Pentru public, surpriza a fost colosală: două figuri văzute drept simboluri ale filantropiei ajung să comunice prin presă și să-și arunce reproșuri. „Aceste două doamne care păreau să fie zânele binelui public… instantaneu au început să nu mai vorbească între ele”, a spus Radu Coșarcă, descriind tabloul general.

Iar el a rezumat esența tensiunilor într-o formulă care a făcut deja turul rețelelor: „Mierea puterii și zunzetul banilor… stârnesc conflicte nebănuite”.

Dincolo de situația punctuală, mesajul final al celor doi comentatori este că episodul reflectă vulnerabilitățile unui sistem în care filantropia se intersectează cu politica, banii și orgoliile. Un punct sensibil, în care reputația poate fi zdruncinată în câteva zile, oricât de solid a părut înainte.

Finalul discuției rămâne deschis: viitorul ONG-ului depinde de modul în care va fi gestionat conflictul, iar opinia publică urmărește atent evoluția. Podcastul complet poate fi urmărit pe platformele Hai România, unde publicul este invitat să se alăture canalului pentru edițiile viitoare.