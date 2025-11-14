HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Nu rata ediția de astăzi a podcastului „7x7” de la Hai România, unde Dan Andronic și Radu Cosarca analizează în detaliu cele mai complexe scandaluri, jocurile subterane de putere și evoluțiile geopolitice care ne afectează direct! Subiectele de azi: Scandalul „Dăruiește Viață” în Culise: Ce a scos la iveală declarația lui Carmen Uscatu despre „incompatibilitatea de roluri” a Oanei Gheorghiu?

De ce a avut Sorin Grindeanu o poziție surprinzătoare în acest caz și cum încearcă fondatorii ONG-ului să gestioneze criza de imagine? AI vs. Alegeri: Influența Inteligenței Artificiale în București: Analizăm cum a ajuns Inteligența Artificială (AI) să joace un rol activ în campania electorală din Capitală. Ce tip de conținut este distribuit pe TikTok și YouTube și cât de mult distorsionează percepția publică acest nou tip de propagandă?

Rețeaua Călin Georgescu și Filiera Elvețiană: Cine sunt rezerviștii și generalii români din jurul lui Călin Georgescu? Dan Andronic și Radu Cosarca arată ramificațiile elvețiene și posibilele legături cu interesele de la Kremlin, analizând noua „captură RO”. Dosarul Fierbinte: Salariile Magistraților: Vedem ce se întâmplă în negocierile privind salarizarea din sistemul de Justiție, în contextul presiunilor legate de PNRR.

Geopolitică la Foc Încrucișat: Discutăm despre escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela pe fondul mobilizării militare și despre evoluția războiului din Ucraina, analizând condițiile de pace expuse de Lavrov și ce anume indică acestea despre obiectivele reale ale Rusiei. Nu rata o ediție esențială pentru a înțelege ce se ascunde în spatele cortinei de la București la marile cancelarii!

Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani
Dani Cămătaru despre relația cu fiul său, după scandal: I-am cerut iertare

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale