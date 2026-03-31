Cum arată planul de pace propus de China și Pakistan pentru Orientul Mijlociu

China și Pakistanul cer încetarea imediată a focului în Orientul Mijlociu, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Cele două țări au prezentat, marți, un plan de pace în cinci puncte, potrivit Reuters.

Este pentru prima dată când două state cu armament nuclear se implică direct într-o inițiativă de pace în Orientul Mijlociu, printre acestea numărându-se și China. Cele două țări susțin că planul de pace în cinci puncte are ca obiectiv „restabilirea păcii și stabilității în regiunea Golfului și a Orientului Mijlociu”.

Propunerea, formulată după discuțiile dintre ministrul chinez de externe Wang Yi și omologul său pakistanez Ishaq Dar, îndeamnă toate părțile să oprească ostilitățile dintre Iran, SUA, Israel și statele din Golf și să înceapă negocieri de pace sub mediere internațională.

Cadrul propus de cele două state cu armament nuclear cere protejarea infrastructurii civile și nemilitare și avertizează asupra continuării atacurilor asupra sistemelor energetice, instalațiilor de desalinizare, rețelelor electrice și instalațiilor nucleare pașnice.

Ambele țări solicită, de asemenea, protejarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și reluarea rapidă a traficului comercial normal pe această rută navigabilă. Planul pune accent pe respectarea Cartei ONU și stabilește dreptul internațional și diplomația multilaterală ca bază pentru orice soluție viitoare.

Islamabadul și-a intensificat implicarea diplomatică în ultimele zile, a găzduit puteri regionale precum Arabia Saudită, Turcia și Egipt și a susținut canale de comunicare indirectă între Washington și Teheran.

Cu toate acestea, până în prezent nu există semne că eforturile de mediere au dus la un progres.