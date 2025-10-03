Cum a reacționat MAE după acuzațiile lui Putin: România nu acceptă lecții de democrație de la Moscova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat joi seară, după ce președintele rus Vladimir Putin a invocat anularea alegerilor prezidențiale din România ca exemplu de „manipulare a voinței poporului”.

Instituția subliniază că Rusia a încercat în repetate rânduri să interfereze în procese electorale din România și Republica Moldova, dar a eșuat, iar România nu va accepta „lecții despre democrație” de la Moscova.

„Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Oficialii români au punctat că Moscova nu are legitimitatea de a comenta sau critica democrațiile din regiune:

„Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecţii despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O ţară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îşi trimite cetăţenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziţia este asasinată la doi paşi de Kremlin şi unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecţii nimănui”, a subliniat MAE.

În discursul său de la Forumul de discuții Valdai, președintele rus a afirmat că unele state occidentale ar manipula procesele democratice pentru a elimina candidați legitimi.

„În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta. Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a declarat Putin, citat de agenția TASS.

Liderul de la Kremlin a adăugat că elitele politice europene „recurr la înșelarea propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern și transformă procedurile democratice într-o farsă”.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravează situaţia la nivel extern, recurge la orice şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus.

Potrivit lui Putin, voinţa cetăţenilor este simplă: „Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, şi nu să alerge după himere”.

Remarcile lui Putin intervin după ce interferenţa rusă a fost invocată atât în alegerile din România, cât şi în cele recente din Republica Moldova, unde forţele proruse au fost înfrânte printr-o mobilizare a electoratului proeuropean.