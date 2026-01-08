Cum a dezertat Romică Țociu din armată. A sărit gardul și a plecat la mare

Actorul Romică Țociu a explicat la un podcast că nu i-a plăcut armata, mai ales partea în care trebuia să stea închis. Așa că a decis să sară gardul și să fugă.

Actorul nu a fost întrebat de mama lui dacă este de acord cu armata, așa că a fost trimis fără drept de apel la cazarmă. Numai că acolo artistul a găsit soluția salvatoare, chiar dacă a provocat o gaură în bugetul mamei.

”Mi-am luat inima în dinți și într-o seară cu încă doi am sărit gardul unității. am fugit din armată practic, am dezertat ușor. Și de acolo am plecat la mare. Nu i-am spus lui mama”, a povestit acesta.

La acel moment atunci când se depune jurământul, se aloca o anumită sumă pentru o perioadă de un an de zile. Astfel că toate cheltuielile cu fiecare militar trebuiau să fie acoperite. Doar că acea sumă urma să fie restituită dacă vreunul dintre cei care depuseseră jurământul pleca din armată. ”Mama a primit apoi telefon că am plecat din armată. Dacă fugeam înainte de a depune jurământul nu era nicio problemă.

Dar după ce depui jurământul armata face un bussines plan pe un an de zile cu toate cheltuielile pentru tine. masă, îmbrăcăminte, care costau atât statul pe an. Ei, după ce am plecat, mama a trebuit să plătească. În loc să mă întrebe dacă mie îmi place ea m-a trimis acolo”, a mai povestit actorul.

Așa că atunci când au crescut copiii lui Romică Țociu au avut posibilitatea să își aleagă cariera fără să fie influențați. Chiar și în acest context, fiica lui spre exemplu a ales să meargă la UNATC, practic să îi cale pe urme, dar cu facultate.

”Ei, eu din cauza asta mi-am lăsat copii să facă ce vor în viață, ce cred ei de cuviință, niciodată nu am intervenit în viața lor”, a mai spus artistul.