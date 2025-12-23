Monden

Romică Țociu, moment de sinceritate legat de Doru Octavian Dumitru. „Toată viața ne-am bătut”

Romică Țociu, moment de sinceritate legat de Doru Octavian Dumitru. „Toată viața ne-am bătut”Sursa: Facebook/ Romică Țociu
Romică Țociu a povestit la un podcast faptul că nu are neapărat o relație de prietenie cu Doru Octavian Dumitru, deși ar fi dorit una. Cu toate acestea, profesional, cei doi s-au duelat ocazional.

Romică Țociu, nostalgic legat de Doru Octavian Dumitru

Actorul a povestit faptul că și-ar fi dorit să îl aibă pe celebrul artist ca prieten. Mai ales că el a fost cel care a pus bazele stand-up-ului în România.

”Eu când am început, am început un gen de stand-up. Și Doru Octavian Dumitru care este părintele stand-up-ului. Eu cu Doru nu m-am halit cine știe ce, noi nu am fost prieteni. La un moment dat am avut niște încercări. Dar eu recunosc cu mâna pe suflet, Doru e ”the great” (n.r.- cel mai grozav), the first (n.r.-primul), the one (n.r.- acela). Toată viața ne-am bătut, am concurat. Mi-ar fi plăcut să îl am prieten pe Doru, nu am avut norocul acesta”, a explicat Romică Țociu.

Nu are facultate, dar are succes

Unul dintre regretele actorului este acela că nu are facultate. Cu toate acestea și-a dat seama că e foarte important să poată juca și mai ales că facă oamenii să râdă.

”Facultatea nu își dă diplomă de talent. Iar comedia o ai sau nu o iau. E adevărat, am făcut doi ani de facultate, după care Anda Călugăreanu, care era profesoară de dicție, îți dai seama ce bucurie?!”, a mai povestit actorul.

Știe Bucureștiul cu bune și rele

Pe de altă parte, pentru că a fost chemat la foarte multe evenimente, Romică Țociu spune că știe foarte multe despre București. ”Știam tot și știu tot, că am servit peste tot, restaurante, orice. Nu am refuzat nicio ofertă.

Nici măcar pentru un film pentru surdo-muți. E și cu Adriana Trandafir și Cotimanis”, a mai spus el. Filmul va fi unul dedicat persoanelor care au astfel de deficiențe.

