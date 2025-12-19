Romică Țociu are un naș de toată spaima. Până și hoții au fugit când au văzut cine e

Romică Țociu a povestit la un podcast o întâmplare legată de restaurantul său și cum au aflat hoții cine este nașul fiicei lui. Momentul a fost filmat de camera de supraveghere.

Omul de afaceri Nicu Gheară este cel care i-a tăiat turta fiicei lui Romică Țociu. Cei doi au o relație extrem de apropiată, drept urmare actorul este cumva protejat de faima lui. Nici hoții nu prea s-au încurcat când s-au prins cum stă treaba. Țepe nu prea am luat. Și asta pentru că nu prea îți trage nimeni țeapă când știe că ești finul lui Nicu Gheară. Joac-o pe asta. Fiicei mele, Daria, i-a tăiat turta Nicu.

Ți-am povestit aia cu restaurantul lu mama? Mi-a dat Nicu un tablou mare de-al lui. Practic era un tablou cu el. Și l-am pus în spate la restaurant. Și am văzut pe cameră, că au venit hoții, au spart au intrat. Și am văzut pe cameră că atunci când au văzut tabloul lui Nicu Gheară și-au pus mâinile în cap, unde am nimerit. Nu mai știau pe unde să iasă mai repede”, a povestit artistul.

Cert este că nici el nici soția lui nu au fost oameni înstăriți. Din contră la începutul carierei lucrurile au fost destul de grele financiar. Așa că a primit un apartament de la fostul primar, Viorel Lis, doar că era cu fostul proprietar decedat în el. ”Mi-a dat Lis o casă în Popa Nan. Eu cu nevastă-mea nu aveam nimic, nimic.

Am plecat de la zero. Și când am ajuns acolo era un mort. Se știa că murise, dar nu îl duseseră. Și eu am zis, mă, nu intrăm că e mor. Și-mi zice un prieten, hai mă să intrăm să vedem ce ți-a dat. Și am luat două lumânări de jos de acolo și am intrat, am zis Dumnezeu să-l odihnească după care am inspectat casa. ce bucătărie mare era. Două camere, și mortul era acolo”, a povestit actorul.

Romică și Nicoleta au împreună 2 copii, o fată și un băiat. Amândoi au fost silitori și au cariere în diferite domenii. Iar părinții le oferă stabilitate printr-un mariaj mai lung de 30 de ani. Practic e aproape la fel de vechi ca și prietenia cu actorul Cornel Palade.