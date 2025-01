Monden Cât de bogat este Romică Țociu. Actorul a dezvăluit și ce tehnică avea Cornel Palade la număratul banilor







Actorul Romică Țociu a dezvăluit în cadrul podcastului lui Damian Drăghici faptul că nu are atât de mulți bani precum își imaginează lumea. Cu toate acestea, este extrem de recunoscător pentru relația pe care o are cu colegul său.

Romică Țociu, bogat spiritual

Actorul a spus că nu câștigă puțin în meseria lui, dar nici atât de bine precum alți artiști. ”Nu suntem bogați, că nu am de unde să fiu bogat. Pe noi lumea nu aruncă cu bani. Nu am avut terenuri de la mama, de la Craiova, mama a fost asistentă medicală și tata maistru. Am avut și noi un apartament, de aici am început toate lucrurile absolut de la zero”, a spus acesta.

Pe de altă parte, Romică a povestit că relația lui cu banii nu fost niciodată una disperată. Dar un gest făcut de Cornel Palade îl cam sosese din sărite la un moment dat.

Ce făcea Cornel Palade la număratul banilor

”Niciodată nu m-a interesat că cineva are mai mulți bani decât mine. Nu avem averi, dar suntem foarte bine și mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Era Cornel, care e belea. Ne număra ăla banii, îi număram eu lui Cornel, și Cornel se mai întorcea odată cu spatele și îi număra. Era grav. L-am lăsat o perioadă, vreun an de zile. Și i-am zis: Mă, Cornele, trăiască familia ta, e urâtă rău aia. Numără ăla, număr eu, te întorci cu spatele și iar numeri..

Cornel: Iartă-mă, eu am fost ospătar și toată viața după ce luam banii mă întorceam cu spatele să îmi iau șpaga. Și i-am zis: Bine că mi-ai spus, că eu mă gândeam că nu ai încredere. Și cred că întâlnirea mea cu Cornel a fost una de la Dumnezeu, să nu există hâră, să ne înțelegem așa”, a mai spus actorul. Pe de altă parte, Cornel Palade a renunțat între timp la acel gest.