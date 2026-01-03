Romică Țociu, la un pas să rămînă fără carnet. La ce tertip a apelat și cum l-a uimit și pe polițist

Actorul Romică Țociu a povestit cum a reușit să scape de un control al poliției. Ideea a fost ruptă din filme și pusă în aplicare.

Actorul a povestit la un podcast metoda ingenioasă prin care s-a fofilat la un control al poliției. “Eram fără permis, dar i-am zis prietenului meu: “dă te jos, conduc eu!” Și el s a așezat în dreapta mea și eu m-am urcat la volan .

Și la prima intersecție pe Stefan cel Mare, trec de intersecție și de după niște mașini, iese un polițist. Și a zis “stai”! Mie mi s-a făcut rău, ca am zis ce dracu fac, m-a nenorocit, mă gândeam”, a povestit artistul.

Drept urmare în momentele de panică, actorul a găsit soluția salvatoare. “Și în timp ce apăsam frâna, mă gândeam ce să fac. Și când puneam frâna, i-am zis lui Eugen : <<fii atent la mine, treci în spate, eu trec în locul tău și pe urmă treci tu în locul meu>>. Am oprit mașina la vreo 10 metri cu frâna cu tot, Eugen a trecut în spate, eu eram pe locul lui și când a ajuns poliția nu era nimeni la volan.

Și zice polițistul: “să coboare șoferul”. Și eu am zis: da, e el, dar e în spate ca nu merge ușa de la șofer. Și a trecut în spate ca să poată să deschidă ușa. Și polițistul întreabă: deci cine era la volan?! El era, dar a trecut în spate, ca până veniți dvs, să poată să deschidă ușa”, a mai povestit Romică Țociu.

Omul legii a tot încercat să afle adevărul, dar nu a avut prea mult succes. “La care polițistul zice ca el a văzut ca era cineva cu mustața la volan. Și eu am zis: cred ca ați văzut greșit ca îi bătea oglinda și îi făcea umbră sub nas.

În cele din urmă s-a lăsat păgubaș. Ca și-a dat seama ca nu are ce să facă cu noi”, a mai spus el.