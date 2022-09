Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident de mașină. Vina i-a aparținut altui șofer

Cătălin Cazacu a mărturisit în emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars că în urmă cu două săptămâni a fost implicat într-un accident de mașină, însă niciunul dintre cei implicați nu au fost răniți. În mașină cu el se afla și Romică Țociu și Paula Chirilă. Cu toții se întorceau de la filmări pentru emisiunea lui nea Marin.

„Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a spus Cătălin Cazacu, care se afla la volanul mașinii.

Vina i-a aparținut altui șofer, care nu era atent la condus, deoarece folosea telefonul mobil.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarat colegul de scenă al lui Cornel Palade.

Niciunul dintre cei implicați în accident nu au suferit răni. Romică Țociu a explicat că șoferul vinovat de accident mergea haotic și că în urma impactului doar ușile mașini au fost îndoite.

Vorbind despre atitudinea lui Cătălin Cazacu ce se afla la volan, Romică Țociu a precizat că acesta și-a păstrat calmul și a tratat situația cum se cuvine.

„Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, a declarat Romică Țociu, potrivit Libertatea.