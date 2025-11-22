Cum a devenit clinica Embryos un model de business medical cu prezență internațională.

Clinica de fertilizare in vitro Embryos a intrat anul acesta într-o etapă de dezvoltare accelerată, atât la nivel local, cât și internațional. Este rezultatul unui proces amplu de investiții în dotări, dar și în consolidarea echipei medicale, după cum ne-au declarat medicii fondatori ai clinicii, în cadrul interviului acordat revistei Capital, cu ocazia includerii Embryos în „Top 100 Performeri din sănătate”, ediția 2025.

Începând cu acest an, clinica de fertilizare in vitro Embryos se extinde și în afara Bucureștiului, ca parte a strategiei de creștere regională, susținută de preluarea de către fondul de investiții Integral Capital Group în februarie 2025.

„În doar câteva luni, Embryos și-a extins activitatea prin deschiderea unei clinici satelit în Buzău și prin achiziția Clinicii Adella din Bulgaria. În curând vom putea anunța finalizarea unei noi preluări în România și deschiderea unei alte clinici satelit în zona metropolitană a capitalei. Astfel, Embryos devine prima clinică de fertilizare in vitro din România și una dintre puținele afaceri medicale românești care se extind peste graniță, păstrând managementul operațional și medical la București”, a declarat echipa de medici fondatori ai clinicii, alcătuită din dr. Andreea Carp‑Velișcu, dr. Ionela Anghelescu și dr. Tarig Massawi.

Potrivit reprezentanților clinicii, rezultatul are la bază viziunea strategică și anticiparea evoluțiilor tehnologice, a reglementărilor din domeniu, precum și a parteneriatelor, care au asigurat creșterea sustenabilă.

La reușită a contribuit însă întreaga echipă – medici, embriologi, asistente și personalul administrativ –, cât și rigoarea operațională și orientarea către calitate. „În contextul nostru, extinderea regională reflectă această viziune, într-o perioadă în care finanțarea programului național de fertilizare in vitro a fost instabilă”, au punctat aceștia.

Parcursul nu a fost însă lipsit de provocări, iar cea mai mare dintre acestea a fost chiar transformarea Embryos dintr-o clinică performantă local într-o entitate pregătită pentru dezvoltare regională. Efortul a implicat consolidarea infrastructurii, formarea echipelor, schimbarea culturii organizaționale și integrarea unui nou investitor. „Am echilibrat activitatea zilnică cu agenda strategică de extindere, adaptându-ne la particularitățile medicale și culturale ale fiecărei regiuni. Pacienții din Buzău, București și Sofia sunt diferiți, iar înțelegerea acestor nuanțe a fost esențială pentru succes”, precizează echipa clinicii.

În formula reușitei Embryos, resursa umană joacă un rol-cheie. Deși dotarea tehnică are o importanță majoră într-o clinică de fertilizare in vitro, echipa rămâne pentru noi esențială. În opinia reprezentanților clinicii, echipamentele sunt valoroase doar prin expertiza și dedicarea oamenilor care le folosesc. O echipă motivată, la curent cu noutățile științifice ale domeniului și bine pregătită poate valorifica orice infrastructură și poate depăși limitele prin creativitate și empatie.

„Cu peste 50 de profesioniști în echipa medicală – medici specializați în infertilitate, embriologi și asistenți – dezvoltarea continuă și formarea științifică reprezintă cheia succesului. Dacă ar fi să alegem, echipa este pentru noi prioritatea absolută”, subliniază fondatorii Embryos.

În prezent, Embryos Fertility Clinic din București s-a transformat într-un centru regional de excelență în reproducerea asistată, cu o echipă de top, laborator modern și un plan solid de extindere. Planurile pentru următorii ani vizează consolidarea unei rețele de peste cinci clinici Embryos, capabile să ofere aceleași standarde de calitate și empatie și care să ducă astfel rezultatele excelenței medicale românești în domeniul fertilizării in vitro peste granițele țării.

„La finalul fiecărui an, când vedem sutele de familii care au devenit părinți cu sprijinul echipei Embryos, știm că fiecare coleg – personal medical, administrativ sau operațional – a avut un rol important, de la diagnostic la momentul în care părinții revin la noi în vizită cu bebelușul în brațe”, adaugă echipa de medici fondatori ai clinicii.