Bulgaria dorește noi poduri peste Dunăre. Jelyazkov îl invită pe premierul Ilie Bolojan la discuții

Premierul Bulgariei, Rosen Jelyazkov, transmite că Sofia insistă pentru accelerarea proiectelor de conectare cu România. Noi poduri, terminale portuare și linii de feribot sunt evaluate. Bucureștiul invocă presiunea bugetară.

Bulgaria încearcă să convingă România că proiectele de conectare peste Dunăre sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a ambelor state. Premierul Rosen Jelyazkov a transmis sâmbătă, într-o declarație citată de serviciul de presă al guvernului de la Sofia, că executivul bulgar consideră noile poduri drept o prioritate strategică.

Mesajul a fost transmis în timpul unei vizite la Tutrakan, unde Jelyazkov a inspectat amplasamentul viitorului terminal portuar fluvial de pe Dunăre. La discuții au fost prezenți primarul localității, Dimitar Stefanov, și ambasadorul Bulgariei la București, Radko Vlaykov. Informațiile sunt publicate de BTA și preluate de Mediafax.

Premierul Bulgariei a spus că înțelege dificultățile bugetare ale României, dar insistă că există soluții alternative, inclusiv dezvoltarea de terminale și rute de feribot care să completeze lipsa podurilor existente.

Rosen Jelyazkov a anunțat că l-a invitat pe premierul României, Ilie Bolojan, la o întâlnire de lucru pentru a discuta despre proiectele transfrontaliere. Sofia susține că noile legături peste Dunăre ar putea aduce beneficii economice substanțiale, inclusiv acces logistic mai rapid, investiții suplimentare și un flux de mărfuri mai competitiv.

„Conexiunile peste Dunăre vor aduce beneficii excepționale ambelor țări”, afirmă premierul bulgar, potrivit relatării BTA.

Guvernul Bulgariei încearcă să accelereze procedurile și să extindă cooperarea cu partea română, în special în zonele unde distanța dintre punctele de trecere este foarte mare.

Premierul Jelyazkov a declarat că terminalul fluvial de la Tutrakan poate deveni operațional după investiții moderate. Următorul pas este selectarea unui concesionar. Analizele vor fi finalizate până la sfârșitul anului, iar autoritățile bulgare speră ca până în primăvara viitoare să existe un operator.

„Cel mai important lucru este să se stabilească interesul afacerilor”, a subliniat Jelyazkov în declarațiile citate de BTA.

Planul de acțiune guvernamental pentru concesiuni 2021–2027 include terminalul Tutrakan ca obiectiv strategic. Sunt analizate suplimentări de capacitate, inclusiv manipularea mărfurilor ro-ro și extinderea serviciilor portuare.

Partea română a transmis interes pentru participarea la operarea conexiunii fluviale, potrivit informațiilor din comunicatul guvernului de la Sofia.

Primarul orașului Tutrakan, Dimitar Stefanov, a transmis că firmele din zonă au nevoie urgentă de rute noi către România. Conectivitatea redusă afectează atât transportul mărfurilor, cât și posibilitatea angajării forței de muncă de pe celălalt mal al Dunării.

„Întreprinderile din întregul areal au nevoie stringentă de o conectivitate mai bună cu România”, a punctat edilul.

De asemenea, primarii din localitățile apropiate au semnalat creșterea interesului investitorilor pentru proiecte logistice și facilități care depind de o infrastructură fluvială modernă.

Ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaykov, a declarat că pe o distanță de circa 100 de kilometri nu există nicio legătură directă între cele două țări. Zonele în care nu există poduri au devenit puncte critice pentru transportatori.

„Acest feribot este extrem de necesar și va umple un gol. Nu există absolut nicio legătură pe o distanță de 100 de kilometri. Trebuie să compensăm lipsa podurilor cu linii de feribot”, a explicat ambasadorul, citat de BTA.

El a adăugat că investițiile în terminal sunt fundamentale și pot sprijini fluxul de mărfuri în condițiile actuale, în care procedurile pentru poduri noi avansează greu.