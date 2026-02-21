Cum a descoperit Eric Dane că suferă de ALS. Una dintre fiice i-a salvat, la momentul respectiv, viața
- Răzvan Scarlat
- 21 februarie 2026, 06:45
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark ‘McSteamy’ în Grey’s Anatomy, a murit la 53 de ani după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), relatează people.com. Cum a descoperit boala care, în cele din urmă, i-a adus sfârșitul.
Actorul american Eric Dane, cunoscut publicului internațional pentru interpretarea doctorului Mark “McSteamy” Sloan în serialul Grey’s Anatomy, a murit pe 19 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa printr-un comunicat transmis presei. Dane se confrunta de aproape un an cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă progresivă.
Eric Dane a descoperit că suferă de ALS în timp ce se afla la înot, cu una dintre fiice
Diagnosticul a fost făcut public în aprilie 2025, când actorul a anunțat că suferă de ALS, cunoscută și sub denumirea boala Lou Gehrig. Această afecțiune afectează neuronii care controlează mușchii și, în cele din urmă, duce la pierderea capacității de a merge, vorbi și respira. Dane a ales să-și împărtășească diagnosticul pentru a atrage atenția asupra bolii și pentru a susține cercetarea în acest domeniu.
Erin Dane a descoperit boala în timp ce înota împreună cu una dintre fiice. Aceasta a fost cea care i-a salvat viața, după ce brațul drept i-a paralizat brusc în apă.
“Nu cred că este sfârșitul poveștii mele. Nu simt în sufletul meu, nu simt că este sfârșitul meu. […] Lupt cât de mult pot”, spunea Eric Dane.
Chiar și după ce a făcut publică boala, el și-a continuat activitatea profesională. Dane a lucrat la filmările pentru sezonul al treilea din Euphoria, serialul HBO în care interpreta rolul Cal Jacobs, și a participat la evenimente de conștientizare și advocacy pentru pacienții cu ALS.
Familia și viața personală a lui Eric Dane, actorul răpus de ALS
Eric Dane era căsătorit cu actrița Rebecca Gayheart, iar împreună aveau două fiice, Billie și Georgia. Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă în relație în anii anteriori, însă Gayheart a retras cererea de divorț în momentul în care a aflat de diagnosticul soțului său. Familia a cerut respectarea intimității în aceste momente de doliu.
În declarația transmisă presei, familia a precizat că Dane și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați și de cei dragi, iar fetele sale au fost descrise ca fiind “centrul lumii lui”. Ei au mai spus că actorul “s-a implicat cu pasiune în creșterea gradului de conștientizare și în sprijinirea cercetării pentru ALS”.
Cariera impresionantă
Născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, Dane și-a început cariera în televiziune în anii ’90, având apariții în producții precum Saved by the Bell și The Wonder Years. Succesul mondial a venit însă odată cu rolul în Grey’s Anatomy, unde a devenit cunoscut pentru farmecul și prezența sa carismatică, fiind supranumit de fani “McSteamy”.
Pe lângă rolul din drama medicală de lungă durată, Dane a avut apariții în serialul de acțiune The Last Ship și în producții cinematografice, printre care X Men: The Last Stand și Marley & Me. La finalul carierei sale de peste trei decenii, el și-a consolidat un portofoliu foarte apreciat atât de public, cât și de critici.
