Cum a descoperit Eric Dane că suferă de ALS. Una dintre fiice i-a salvat, la momentul respectiv, viața

Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark ‘McSteamy’ în Grey’s Anatomy, a murit la 53 de ani după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), relatează people.com. Cum a descoperit boala care, în cele din urmă, i-a adus sfârșitul.

Actorul american Eric Dane, cunoscut publicului internațional pentru interpretarea doctorului Mark “McSteamy” Sloan în serialul Grey’s Anatomy, a murit pe 19 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa printr-un comunicat transmis presei. Dane se confrunta de aproape un an cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă progresivă.

Diagnosticul a fost făcut public în aprilie 2025, când actorul a anunțat că suferă de ALS, cunoscută și sub denumirea boala Lou Gehrig. Această afecțiune afectează neuronii care controlează mușchii și, în cele din urmă, duce la pierderea capacității de a merge, vorbi și respira. Dane a ales să-și împărtășească diagnosticul pentru a atrage atenția asupra bolii și pentru a susține cercetarea în acest domeniu.

Erin Dane a descoperit boala în timp ce înota împreună cu una dintre fiice. Aceasta a fost cea care i-a salvat viața, după ce brațul drept i-a paralizat brusc în apă.

“Nu cred că este sfârșitul poveștii mele. Nu simt în sufletul meu, nu simt că este sfârșitul meu. […] Lupt cât de mult pot”, spunea Eric Dane.

Chiar și după ce a făcut publică boala, el și-a continuat activitatea profesională. Dane a lucrat la filmările pentru sezonul al treilea din Euphoria, serialul HBO în care interpreta rolul Cal Jacobs, și a participat la evenimente de conștientizare și advocacy pentru pacienții cu ALS.

Eric Dane era căsătorit cu actrița Rebecca Gayheart, iar împreună aveau două fiice, Billie și Georgia. Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă în relație în anii anteriori, însă Gayheart a retras cererea de divorț în momentul în care a aflat de diagnosticul soțului său. Familia a cerut respectarea intimității în aceste momente de doliu.

În declarația transmisă presei, familia a precizat că Dane și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați și de cei dragi, iar fetele sale au fost descrise ca fiind “centrul lumii lui”. Ei au mai spus că actorul “s-a implicat cu pasiune în creșterea gradului de conștientizare și în sprijinirea cercetării pentru ALS”.

Născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, Dane și-a început cariera în televiziune în anii ’90, având apariții în producții precum Saved by the Bell și The Wonder Years. Succesul mondial a venit însă odată cu rolul în Grey’s Anatomy, unde a devenit cunoscut pentru farmecul și prezența sa carismatică, fiind supranumit de fani “McSteamy”.

Pe lângă rolul din drama medicală de lungă durată, Dane a avut apariții în serialul de acțiune The Last Ship și în producții cinematografice, printre care X Men: The Last Stand și Marley & Me. La finalul carierei sale de peste trei decenii, el și-a consolidat un portofoliu foarte apreciat atât de public, cât și de critici.