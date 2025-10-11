Cum a ajuns Dorian Popa faimos. Nu avea nicio legătură cu muzica

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați cântăreți și vloggeri, dar puțini știu cum a ajuns faimos. Înainte de a deveni cunoscut, Dorian nu avea legături cu lumea artistică. Totul a început în 2011, când a participat la un casting organizat de MediaPro Pictures pentru serialul „Pariu cu viața”.

În urma acestui casting, a fost selectat să facă parte din trupa Lala Band și să joace în serialul difuzat pe Pro TV. „Pariu cu viața” a fost un serial fenomen, difuzat între 2011 și 2013, care a urmărit povestea unui grup de tineri pasionați de muzică și relațiile lor complicate. Dorian a interpretat rolul lui Andrei Anghel, un tânăr dintr-o familie înstărită, care află că a fost schimbat la naștere cu Ioana (Alina Eremia).

Această descoperire îl forțează să se adapteze la viața noii sale familii și să facă față noilor provocări. Serialul a avut un impact semnificativ asupra publicului tânăr din România și a contribuit la lansarea carierei lui Dorian.

În paralel cu serialul, trupa Lala Band a lansat mai multe piese și a susținut concerte, câștigând rapid popularitate în rândul tinerilor din România. Dorian Popa a devenit astfel un nume cunoscut, iar succesul său în muzică și televiziune a fost consolidat de prezența sa constantă în media.

Dorian Popa este considerat unul dintre cei mai bine plătiți influenceri din România. Într-un interviu din 2022, el a declarat că în perioada pandemiei câștiga aproximativ 40.000 de euro pe lună, dintre care 10.000–15.000 de euro proveneau din Instagram și 20.000–25.000 de euro din YouTube.

Canalul său de YouTube, cu peste 2,3 milioane de abonați și aproape 723 de milioane de vizualizări, îi aduce venituri estimative de 7.250 de dolari pe lună.

În plus, Dorian a investit în domeniul imobiliar, construind un complex rezidențial în Domnești, lângă București, intitulat „Hatz Residence”. Proiectul include 14 vile, dintre care 10 sunt deja finalizate și locuite, iar alte 4 sunt în construcție. De asemenea, el a achiziționat un Lamborghini, evidențiind stilul său de viață luxos.

Într-un interviu din 2022, Dorian a menționat că și-ar dori să atingă o avere de 15–20 de milioane de euro în această viață, considerând-o o realizare semnificativă.

Dorian Popa a debutat în muzică alături de trupa Lala Band, creată în 2011 pentru serialul „Pariu cu viața”. După încheierea serialului, el a continuat să activeze ca artist solo, lansând mai multe piese care au avut succes în rândul publicului.

Piese recente:

„Visători” (2025)

„Dilema” (2025)

„Înainte de tine” (2024)

„Merg mai departe” (Adrian Funk x OLiX Remix) (2023)

„Da” (2023)

„Shoturi” (2023)

„ZODIAC” (2023)

„Shaorma” (2023)

„Motivul Meu” (2022)

„La dans” (2022)

„Hâtz Johnule”

De asemenea, Dorian a colaborat cu artiști precum Ruby, Liviu Teodorescu, Andreea Bănică și Nicole Cherry, participând la diverse proiecte muzicale și evenimente.

Pe lângă cariera muzicală, Dorian Popa a fost prezent în diverse emisiuni de televiziune, consolidându-și statutul de vedetă. A participat la emisiuni precum „Asia Express”, „Ultimul Trib” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

În social media, Dorian este activ pe platforme precum Instagram, TikTok și YouTube, unde postează conținut variat, de la vloguri și provocări la momente din viața sa personală. Acesta a reușit să atragă o audiență largă, devenind un influencer de succes în România.