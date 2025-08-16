Social Cultivarea compasiunii la copii poate duce la obiceiuri alimentare mai sănătoase







Un studiu a analizat datele la copii cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani, și a constatat că cei care au manifestat comportamente amabile, grijulii și utile (pro-sociale) erau mai predispuși să mențină obiceiuri alimentare sănătoase în adolescență. Rezultatele sugerează că încurajarea pro-socialității în copilărie poate fi o strategie de intervenție pentru promovarea alimentației sănătoase.

Studiul Millennium Cohort, reprezentativ la nivel național și desfășurat în Regatul Unit timp de peste 20 de ani, a urmărit participanții începând de la naștere.

Părinții au raportat dacă, la vârsta de 5, 7 și 11 ani, copiii lor prezentau comportamente de ajutor ce reflectau bunătate, grijă și cooperare. Cercetătorii au analizat legătura dintre aceste comportamente și consumul de fructe și legume raportat de adolescenți la 14 și 17 ani.

Cercetarea a arătat că cei care au manifestat constant mai multe comportamente sociale pozitive la orice vârstă erau mai predispuși să mențină obiceiuri alimentare sănătoase în adolescență — o perioadă în care alegerile alimentare pot stabili modele ce influențează sănătatea pe termen lung.

Comportamentele prosociale, cum ar fi respectarea sentimentelor altora, împărtășirea, ajutorul acordat persoanelor rănite sau supărate, amabilitatea și voluntariatul, pot îmbunătăți sănătatea prin consolidarea legăturilor sociale și susținerea echilibrului psihologic, favorizând o stare de spirit pozitivă, un scop clar, un sentiment de competență și o reziliență mai mare la stres.

Punctele forte ale studiului includ eșantionul mare, designul longitudinal și ajustarea extinsă a co-variabilelor. Factorii precum stilul parental sau alte aspecte ale mediului familial ar putea constitui variabile de confuzie nemăsurate.

Cu toate acestea, analiza evidențiază un potențial factor protector – comportamentul prosocial – care poate promova rezultate pozitive pe tot parcursul vieții.

Intervențiile bazate pe aceste atuuri pot deschide calea către strategii noi și creative de promovare a sănătății, implicând tinerii în moduri care le valorifică punctele forte, inclusiv valorile legate de amabilitate și cooperare.

Sprijinirea pro-socialității în copilărie poate fi o strategie promițătoare pentru sănătatea publică, ce merită luată în considerare, informează medicalxpress.com.