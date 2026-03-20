Criza energetică se adâncește în Transnistria. Starea de urgență, prelungită cu încă 30 de zile

Republica Moldova. Criza energetică din stânga Nistrului continuă să se adâncească, iar administrația de la Tiraspol a decis să reintroducă starea de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine în contextul dificultăților persistente de aprovizionare cu gaze naturale și al efectelor tot mai vizibile asupra economiei locale.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe online extraordinare a așa-numitului „soviet suprem”, în baza unui decret semnat de liderul nerecunoscut al regiunii, Vadim Krasnoselski. Autoritățile separatiste invocă drept motiv principal „insuficiența aprovizionării cu gaze naturale și criza economică generată de aceasta”.

Potrivit informațiilor publicate de platforma Zona de Securitate, regimul de stare de urgență va intra în vigoare la șase ore după publicarea deciziei și se va aplica pe parcursul unei luni.

Regiunea transnistreană se află practic într-o stare continuă de urgență economică de aproximativ trei luni. Între 18 decembrie și 17 martie, această măsură a fost deja în vigoare, fiind justificată de aceleași probleme legate de aprovizionarea cu gaze și impactul acestora asupra economiei.

Prelungirea repetată a stării de urgență arată că autoritățile de la Tiraspol nu au reușit să identifice soluții durabile pentru depășirea crizei energetice. Situația rămâne una fragilă, iar economia regiunii continuă să funcționeze sub presiune.

Autoritățile constituționale de la Chișinău au atras atenția în repetate rânduri că actualul mecanism de aprovizionare cu gaze nu poate fi menținut pe termen lung. De asemenea, oficialii au avertizat că administrația de la Tiraspol riscă să prelungească stările de urgență dacă nu acceptă sprijinul oferit de Uniunea Europeană.

Este vorba despre un pachet de asistență de 60 de milioane de euro, propus în coordonare cu Bruxellesul, dar condiționat de anumite reforme și reguli de transparență.

Problemele din sectorul energetic al regiunii au început la începutul anului 2025, după ce Ucraina a refuzat tranzitul gazului rusesc. În consecință, Gazprom a sistat livrările de gaze către Republica Moldova, afectând direct și regiunea transnistreană.

Anterior, Transnistria beneficia de gaze rusești livrate constant și la prețuri mult sub nivelul pieței, în unele cazuri fiind practic gratuite. Fondurile colectate de la consumatori rămâneau în bugetul regiunii și erau utilizate pentru acoperirea cheltuielilor interne.

La începutul anului trecut, regiunea a rămas fără gaz pentru mai bine de o lună. În acea perioadă, consumul a fost limitat drastic: gazul era disponibil doar pentru gătit în blocurile locative, întreprinderile industriale au fost oprite, iar centrala de la Cuciurgan a fost nevoită să treacă la cărbune pentru a produce energie.

După aproximativ o lună de criză, Tiraspolul, Chișinăul și partenerii europeni au convenit asupra unei formule alternative de livrare a gazului, cunoscută drept „schema ungară”.

Conform acestui mecanism, gazul este achiziționat de pe piața Uniunii Europene și transportat până la frontiera Republicii Moldova de compania MET Gas and Energy Marketing AG. Ulterior, livrările către regiunea transnistreană sunt realizate prin Moldovagaz. Costurile sunt acoperite de o companie înregistrată în Dubai, din resurse provenite dintr-un credit special rusesc.

În aceste condiții, regiunea a primit în medie până la 3 milioane de metri cubi de gaz pe zi, iar în sezonul rece consumul a ajuns la 3,5–3,8 milioane de metri cubi zilnic.