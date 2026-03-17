Chișinăul propune o misiune internațională pentru neutralizarea influenței străine în regiunea transnistreană

Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău vor să diminueze influența străină asupra administrației separatiste de la Tiraspol prin instituirea unei misiuni civile internaționale imparțiale, care să sprijine un proces de reintegrare neutru și transparent. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în contextul vizitei sale la Bruxelles din 12–13 martie 2026, unde a prezentat partenerilor europeni un document cu propuneri preliminare de dialog.

Vicepremierul a explicat, într-o conferință de presă din 17 martie, că documentul prezentat este unul informal, denumit non-paper, frecvent folosit în diplomație. „Vorbim despre un instrument de consultare a partenerilor externi, o schiță de anumite idei și direcții posibile. În esență, un punct de pornire pentru discuții cu partenerii noștri europeni”, a precizat oficialul.

Chiveri a negat speculațiile potrivit cărora Chișinăul ar transfera Uniunii Europene responsabilitatea pentru reintegrare: „Aceasta este și va rămâne, în mod fundamental, responsabilitatea Republicii Moldova”. Dialogul cu UE și statele membre nu implică transfer de responsabilitate, ci doar identificarea celor mai bune soluții.

Potrivit lui Chiveri, reintegrarea este un proces complex și de lungă durată, cu strategii dezvoltate pe etape și piloni separați. Vicepremierul a menționat inițiativa unui grup de deputați privind extinderea cadrului normativ economic și crearea Fondului de convergență pentru susținerea inițiativelor care apropie cele două maluri ale Nistrului.

„Personal consider că Fondul ar putea genera o dinamică fără precedent în procesul de reintegrare, cu rezultate care ar putea depăși orice estimare la acest moment. Nu voi oferi detalii, deoarece suntem în proces de elaborare a mecanismului de implementare, însă ne dorim o implicare cât mai activă a Uniunii Europene”, a mai spus Chiveri.

Referitor la propunerea instituirii unei misiuni internaționale civile pentru regiunea transnistreană, vicepremierul a precizat că nu este o idee nouă, dar apar nuanțe noi ce necesită consultări suplimentare. „În cadrul vizitei la Bruxelles, anumite elemente din acest non-paper au fost pe masa discuțiilor. Inițiativele noastre au fost întâmpinate cu înțelegere, dar este nevoie de timp pentru o decizie finală, mai ales când este implicată acceptul tuturor statelor membre UE”, a explicat Chiveri.

Pe 17 martie, s-a întrunit grupul de lucru pe transport, iar alte grupuri tematice sunt în curs de pregătire. La mijlocul lunii aprilie este planificată o nouă rundă de dialog în format „1+1”, după cea din februarie, pentru a continua discuțiile pe teme de reintegrare.

Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a subliniat că, pe baza non-paper-ului, trebuie elaborată o strategie care să răspundă întrebărilor esențiale: „cum rezolvăm acest conflict, cum scoatem prezența militară străină și formațiunile paramilitare neconstituționale și cum restabilim integritatea economică, socială, fiscală, bugetară etc.”

Despre Fondul de convergență, Flenchea a subliniat necesitatea transparenței decizionale: „Despre viitorul Fond de convergență nu cunoaștem decât faptul că va fi instituit. Guvernul urmează să elaboreze documentele de bază, să stabilească modul de funcționare și valorificare a mijloacelor, precum și desfășurarea consultărilor publice”.

Fostul oficial a remarcat că principalele obstacole în procesul de reintegrare sunt interne.

„Felul în care funcționează sau mai puțin funcționează statul nostru și instituțiile reprezintă principalul impediment pentru aderarea la UE. Facem ordine la noi și, între timp, rezolvăm problema armatei străine, care este un impediment real”.

