Secretarul General al Ministerului Educației devine reprezentantul legal al instituției

Secretarul General al Ministerului Educației devine reprezentantul legal al instituțieiMinisterul Educației. Sursa foto: Edu.ro
Criza Ministerului Educației continuă după ce premierul Ilie Bolojan nu a reușit să desemneze un nou ministru timp de 45 de zile. În această perioadă, Ioana Lazăr, Secretar General Adjunct, preia rolul de reprezentant legal al instituției și devine principalul responsabil cu gestionarea bugetului.

Ministerul Educației, preluat de secretarul general adjunct

În calitate de ordonator de credite, Lazăr poate aproba angajarea cheltuielilor din fondurile publice și răspunde pentru modul în care acestea sunt folosite, asigurându-se că sumele alocate respectă limitele bugetare aprobate.

Semnătura sa este esențială pentru validarea legală a cheltuielilor, chiar dacă nu efectuează plățile direct.

O situație similară a existat în Guvernul Dăncilă

Această situație nu este unică. Conform EduPedu, un caz similar a avut loc în timpul Guvernului Dăncilă, ceea ce a determinat modificarea Codului Administrativ printr-o Ordonanță de Urgență pentru a preveni blocajele administrative.

Până la numirea unui ministru, Ioana Lazăr va coordona funcționarea Ministerului Educației și va asigura respectarea cadrului legal privind cheltuielile publice, menținând activitatea instituției în condiții normale.

Ce nume au fost luate în calcul pentru Ministerul Educației

Mandatul interimar al lui Ilie Bolojan la Ministerul Educației se încheie vineri, 27 februarie, la aproape două luni de la demisia lui Daniel David. De la plecarea fostului ministru, nu a fost anunțată oficial nicio propunere pentru ocuparea funcției de ministru plin, iar premierul a evitat să ofere nume în declarațiile recente. Totuși, câteva opțiuni sunt în prezent analizate.

Bolojan a preluat interimatul pe 14 ianuarie, însă, conform Constituției, un interimat nu poate depăși 45 de zile. În această perioadă, premierul a amânat constant anunțarea unui nou ministru, deși mai multe nume au fost vehiculate public. Singurul rector care și-ar fi dat acordul pentru propunerea premierului este Daniel Breaz, rector al Universității din Alba Iulia, fost senator PSD și recent membru PNL, potrivit Edupedu.

Inițial, pe lista candidaților se mai aflau rectorul UVT, Marilen Pirtea, și consiliera de stat Luciana Antoci, însă ambele nume și-au pierdut susținerea din cauza controverselor și a presiunilor din mediul universitar.

Un alt candidat vehiculat este Mihai Dimian, rector al Universității din Suceava, despre care se spune că ar fi susținut atât de Bolojan, cât și de PSD. Acesta a precizat pe Facebook că nu este afiliat politic și intenționează să contribuie la dezvoltarea universității și a comunității fără implicare politică directă. El a atras atenția că politizarea excesivă a sistemului educațional afectează negativ calitatea educației.

Pe lista posibililor candidați figurează și Andreea Paul, fostă consilieră a primarului Emil Boc. Aceasta a declarat că reformarea sistemului de învățământ ar trebui să se bazeze pe performanță, digitalizare și dialog permanent între autorități și actorii din educație. Paul a subliniat că viitorul tinerilor nu trebuie compromis pentru a rezolva dezechilibre bugetare pe termen scurt și a insistat asupra respectării revendicărilor profesorilor și studenților.

