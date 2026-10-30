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Cristiano Ronaldo a ajuns la 985 de goluri în carieră. Hat-trick în victoria lui Al-Nassr și încă un pas spre borna de 1.000

Cristiano Ronaldo a ajuns la 985 de goluri în carieră. Hat-trick în victoria lui Al-Nassr și încă un pas spre borna de 1.000Sursa foto: Facebook/Cristiano Ronaldo
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Din cuprinsul articolului

Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori în victoria obținută joi seara de Al-Nassr, scor 5-3, în fața formației Al-Kholood, în campionatul Arabiei Saudite. Atacantul portughez a ajuns astfel la 985 de goluri oficiale în carieră și mai are nevoie de 15 reușite pentru a atinge pragul de 1.000, relatează agenția EFE.

Trei goluri marcate în 15 minute

Ronaldo a înscris toate cele trei goluri în repriza secundă, între minutele 66 și 81. Portughezului i-a fost anulat un gol pentru ofsaid în prima parte a meciului, însă acesta și-a trecut în cont hat-trick-ul după pauză.

Un rol important în reușitele sale l-a avut și compatriotul Joao Felix, implicat în primele două goluri marcate de Ronaldo.

Celelalte două goluri ale formației Al-Nassr au fost înscrise de Angelo Gabriel, în minutul 24, și Sadio Mane, în minutul 38.

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Pentru Al-Kholood au marcat Julien Domingue, în minutul 16 și în prelungirile partidei, din penalty (90+4), și Antonin Esomba, în minutul 45+2.

Ronaldo, la 15 goluri de borna istorică

Cu cele trei reușite din partida cu Al-Kholood, Cristiano Ronaldo a ajuns la 985 de goluri oficiale în carieră. Atacantul în vârstă de 41 de ani se apropie astfel de obiectivul de a deveni primul fotbalist care atinge pragul de 1.000 de goluri oficiale. Portughezul este cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor și a câștigat de cinci ori Balonul de Aur.

Balonul de Aur din 2008, desemnat cel mai bun din toate timpurile

Hat-trick-ul lui Ronaldo a venit la o zi după anunțarea rezultatului anchetei Ballon d'Or Of All Time (BOAT), în cadrul căreia trofeul câștigat de portughez în 2008 a fost desemnat cel mai bun din toate timpurile, potrivit organizatorilor.

Distincția a fost obținută în urma unui sondaj public, în care Ronaldo l-a devansat pe Lionel Messi, câștigător de opt ori al Balonului de Aur acordat de revista France Football.

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