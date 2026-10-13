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Cristiano Ronaldo a ajuns la 981 de goluri în carieră. Îl mai despart 19 de borna istorică

Cristiano Ronaldo a ajuns la 981 de goluri în carieră. Îl mai despart 19 de borna istoricăSursa: Facebook
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Cristiano Ronaldo a marcat al doilea gol al echipei Al-Nassr în victoria cu 3-1 împotriva formației Neftchi Fargona, luni seară, în Liga Campionilor Asiei. Atacantul portughez, în vârstă de 41 de ani, a ajuns astfel la 981 de goluri în cariera profesionistă și mai are nevoie de 19 reușite pentru a atinge pragul de 1.000.

Cristiano Ronaldo a înscris în minutul 42 pentru Al-Nassr

Golul portughezului a venit în prima repriză, pe stadionul Al-Awwal Park din Riad. După o centrare trimisă de Sadio Mané de pe flancul stâng, Ayman Yahya a deviat mingea spre Ronaldo, care a finalizat cu un voleu puternic, învingându-l pe portarul uzbek Botirali Ergashev.

Yahya intrase pe teren în minutul 13, în locul lui Kingsley Coman, care a părăsit jocul din cauza unei accidentări.

Partida a început cu o întârziere de aproximativ o oră, după interceptarea unei rachete balistice deasupra orașului Riad.

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Pentru Ronaldo, reușita a venit la scurt timp după ce a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal, în urma unui incident petrecut în cantonamentul echipei naționale.

Ronaldo mai are nevoie de 19 goluri pentru a ajunge la 1.000

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo a ajuns la 981 de goluri în cariera profesionistă și se apropie de pragul simbolic de 1.000 de reușite, o bornă fără precedent în fotbalul profesionist.

Portughezul, de cinci ori câștigător al Balonului de Aur, acordat de revista France Football, este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Portugaliei.

Scandalul de la naționala Portugaliei. De ce a fost suspendat provizoriu Cristiano Ronaldo

Federația Portugheză de Fotbal a deschis o procedură disciplinară după ce Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei înaintea meciului cu Danemarca, disputat săptămâna trecută la Copenhaga, în Liga Națiunilor.

Potrivit presei portugheze, citate de Reuters, decizia a fost luată în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus. Ronaldo ar fi fost nemulțumit de rolul său în echipă și l-ar fi acuzat pe antrenor că nu și-a respectat de două ori promisiunile.

Ronaldo

Ronaldo / sursa foto: captură video

Atacantul nu jucase în partida cu Norvegia și a părăsit ulterior cantonamentul naționalei.

Publicația portugheză A Bola a relatat că Federația Portugheză de Fotbal a confirmat deschiderea procedurii disciplinare.

„Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data inițierii procedurii, s-a dispus o suspendare preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i s-a acordat caracter de urgență”, a transmis federația, potrivit sursei citate.

Cristiano Ronaldo și-a cerut scuze după incidentul de la națională

Marți, Ronaldo și-a cerut scuze pentru că nu a salutat suporterii după meciul cu Norvegia și pentru că și-a părăsit coechipierii.

Fotbalistul a declarat că va rămâne disponibil pentru selecție după ce va ispăși orice sancțiune care ar putea fi decisă în urma incidentului.

 

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