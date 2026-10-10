Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal (FPF), după deschiderea unei proceduri disciplinare legate de plecarea sa din cantonamentul echipei naționale. Informația a fost relatată sâmbătă de presa portugheză, citată de Reuters.

Atacantul în vârstă de 41 de ani ar fi părăsit cantonamentul Portugaliei, organizat la Copenhaga, înaintea meciului din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei, în urma unui dezacord cu antrenorul Jorge Jesus.

Potrivit relatărilor din presa portugheză, disputa ar fi pornit de la nemulțumirile jucătorului privind rolul său în echipă.

Ronaldo nu a intrat pe teren în partida cu Norvegia și l-ar fi acuzat pe tehnician că nu și-a respectat de două ori promisiunile referitoare la statutul său în cadrul naționalei.

Potrivit publicației portugheze A Bola, Federația Portugheză de Fotbal a confirmat că a inițiat o procedură disciplinară împotriva atacantului. Instituția a precizat că măsura preventivă a fost dispusă în regim de urgență.

„Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data inițierii procedurii, s-a dispus o suspendare preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i s-a acordat caracter de urgență”, a transmis federația, potrivit sursei citate.

Deocamdată, informațiile prezentate nu precizează durata suspendării și nici sancțiunea definitivă care ar putea fi aplicată după încheierea procedurii disciplinare.

Cristiano Ronaldo a prezentat marți scuze pentru comportamentul său de după meciul cu Norvegia. Atacantul a regretat atât faptul că nu a salutat suporterii, cât și plecarea din cantonamentul echipei naționale.

Totodată, fotbalistul a transmis că rămâne disponibil pentru selecție după ce își va ispăși orice eventuală sancțiune rezultată în urma incidentului.

Cazul deschide astfel o dispută privind disciplina în cadrul naționalei Portugaliei, în timp ce federația urmează să stabilească măsurile aplicabile unuia dintre cei mai cunoscuți jucători ai echipei.