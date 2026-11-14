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Victorie istorică în rugby: Țara Galilor a învins Noua Zeelandă după o pauză de 73 de ani

Victorie istorică în rugby: Țara Galilor a învins Noua Zeelandă după o pauză de 73 de anisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Naționala de rugby a Țării Galilor a reușit o performanță uriașă și istorică împotriva reprezentativei Noii Zeelande, impunându-se cu scorul de 35-28, la pauză 21-21. Partida s-a disputat sâmbătă seara, la Cardiff, în cadrul etapei a 5-a a Campionatului Națiunilor, bifând astfel primul succes contra celebrei echipe All Blacks din ultimii 73 de ani, scrie AFP.

Victorie istorică în rugby: Țara Galilor a învins Noua Zeelandă după o pauză de 73 de ani

Pe Millennium Stadium, partida a oferit un spectacol ofensiv de anvergură. Galezii au punctat decisiv din cinci eseuri, toate fiind transformate cu succes. De cealaltă parte, neozeelandezii au răspuns cu patru eseuri, de asemenea transformate, dar tabela a consfințit în cele din urmă triumful istoric al gazdelor.

minge de rugby

Minge de rugby. Sursa foto: Freepik

Sfârșitul unei serii negative de decenii

Țara Galilor câștigase ultimul meci direct cu Noua Zeelandă tocmai în anul 1953. Mai mult decât atât, "dragonii" traverseaseră o perioadă extrem de dificilă, suferind nu mai puțin de 24 de înfrângeri în 26 de meciuri disputate în perioada cuprinsă între Cupa Mondială din 2023 și finalul ediției din 2026 a Turneului celor Șase Națiuni.

Situația din clasament pentru All Blacks

Noua Zeelandă a aliniat o echipă modificată pentru această confruntare, însă formula a inclus totuși câțiva jucători-cheie, precum Beauden Barrett. Chiar și în urma acestui eșec, reprezentativa neozeelandeză a reușit să își mențină prima poziție în grupa Sud, grație punctelor bonus obținute, atât ofensiv, cât și defensiv. În prezent, All Blacks se află la un singur punct în fața Africii de Sud, cu o singură etapă rămasă de disputat din această competiție.

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Rezultatul celuilalt meci de sâmbătă

Într-o altă partidă disputată sâmbătă în rugbyul internațional, reprezentativa Argentinei a învins formația Italiei, într-un meci găzduit la Genova, scorul final fiind de 19-14, după ce la pauză scorul a fost egal, 7-7.

Naționala de rugby a Franței a obținut un succes spectaculos vineri seară, impunându-se cu scorul de 21-19 în fața campioanei mondiale Africa de Sud. Partida, contând pentru etapa a cincea a Campionatului Națiunilor, s-a disputat pe un Stade de France plin, în fața a 80.000 de spectatori,

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