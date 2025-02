Politica Crin Antonescu și-a depus dosarul de pensionare. Ce l-a determinat să ia această decizie







Crin Antonescu, candidat al coaliției de la guvernare la alegerile prezidențiale, a declarat că a depus dosarul pentru pensionare în calitate de fost parlamentar.

Crin Antonescu, care va împlini 66 de ani pe 21 septembrie, a afirmat într-o emisiune radio că în ultimii ani a supraviețuit din economiile sale limitate și din veniturile soției sale, Adina Vălean, europarlamentar. De asemenea, el a menționat că a depus un dosar pentru pensie.

„Am trăit din punct de vedere financiar din puținele mele economii și în principal din veniturile soției mele. Nu am fost angajat, nu am plătit CAS. Nu am inventat eu pensiile speciale, eu mi-am făcut dosar un de pensionare, am acest dosar, nu am depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac și nu am de ce să o dau explicații. Eu sunt pentru a le da salarii mai mari parlamentarilor și nu pensie specială, dar în fundătura asta s-a intrat și s-a ajuns la CCR”, a explicat Crin Antonescu.

De ce s-a retras din politică

Crin Antonescu a lămurit și motivul său de a ieși din politică. Candidatul coaliției a declarat: „M-am retras din politică exact cum am intrat, de bună voie. Eu asta am făcut și 10 ani am auzit, deși am mai vorbit cu presa, despre evenimente politice. Dacă aveam ceva de ascuns, nu reveneam acum”.

Mai mult, Antonescu a arătat care a fost motivul exact al deciziei sale, și spune: „USL, un proiect care primise 60% din voturi la parlamentare, a eșuat. Acesta este un eșec și cineva trebuia să plătească. Am concurat, chiar am avut o discuție cu Klaus Iohannis, în care l-am invitat să candideze pentru că îmi era clar că nu am șanse după toate cele întâmplate, am concurat în partid, dânsul a câștigat, dar a circulat această legendă stupidă că l-am lăsat”,

Nu am participat la campania lui Klaus Iohannis care mi-a spus că nu vrea să fie președinte, dar de fapt voia. Făcând bilanțul acestor lucruri am găsit cu cale că ceea ce aveam de făcut s-a terminat”, a concluzionat Crin Antonescu într-un interviu la radio cu CTP și Cătălin Striblea.