Politica Este oficial! Crin Antonescu și-a dat demisia: Rămas bun, PNL







Crin Antonescu a renunțat la calitatea de membru al PNL, partid în care a activat timp de 35 de ani. Candidatul Alianței România Unită a făcut anunțul acum câteva minute.

Crin Antonescu a declarat duminică faptul că a renunțat la calitatea de membru al Partidului Național Liberal. Decizia sa de a se retrage intervine în contextul sprijinului acordat de coaliția PNL-PSD-UDMR în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune. Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță.

Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, este mesajul transmis de către Crin Antonescu pe social media.

PNL a anunțat că Antonescu își depune candidatura duminică

PNL a comunicat zilele trecute că Antonescu, candidatul Alianței Electorale „România Înainte”, împreună cu președinții celor trei partide care formează această alianță PSD, PNL și UDMR își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale la sediul BEC, la ora 13:00.

Crin Antonescu va fi însoțit de președintele PSD, Marcel Ciolacu, de președintele PNL, Cătălin Predoiu, și de președintele UDMR, Kelemen Hunor, alături de liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Cu privire la zvonul că ar putea candida Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu a fost foarte ferm. Joi, presat public de Elena Lasconi, Ciolacu a închis acest subiect cu un mesaj foarte clar.

„Candidatura la prezidențiale a domnului Ilie Bolojan este imposibil de realizat. Ca lider al PNL, Ilie Bolojan a semnat un acord politic de guvernare prin care enunță clar că nu va candida la prezidențiale, fapt întărit în ultima perioadă prin mai multe declarații publice”, a declarat premierul.