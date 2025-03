Politica Crin Antonescu își depune candidatura duminică la BEC. Cine îl va însoți







Crin Antonescu își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale duminică. PNL a anunțat că a reușit să adune 700.000 de semnături în sprijinul candidaturii sale.

Crin Antonescu intră oficial în cursa pentru Cotroceni

Așadar, Crin Antonescu își va depune oficial candidatura la Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2025, reprezentând alianța „România, Înainte”, duminică, 9 martie, la ora 13:00.

Fostul lider al PNL va fi însoțit de Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor, și liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Ce spunea Antonescu despre candidatura sa

Crin Antonescu a purtat discuții „neoficiale” cu liderii partidelor din noua coaliție guvernamentală, urmate de o întâlnire cu președinții PSD, PNL, UDMR și cu reprezentanții Grupului Minorităților. În urma acestor întâlniri, s-a decis că aceasta este soluția pentru candidatul comun la alegerile prezidențiale din 2025.

„Așa cum spusesem și mai înainte, eu nu mi-am dorit această candidatură, eu nu am solicitat această candidatură, eu nu am făcut niciun demers de vreun fel pentru a fi învestit cu această candidatură. Am înțeles că aceasta este opinia lor, cred și eu că este o situație politică foarte complicată și în fața acestei propuneri nu m-am dat la o parte și am acceptat-o. Asta e tot ce știu eu. De ce au ajuns la această concluzie, la această întrebare cred că domniile lor vă pot răspunde”, spunea atunci Crin Antonescu.

Marcel Ciolacu îl susține ferm pe Crin Antonescu

Deși Victor Ponta a anunțat că va candida ca independent la alegerile prezidențiale din mai, Marcel Ciolacu a rămas ferm pe poziții, reafirmând susținerea sa pentru Crin Antonescu în lupta pentru Cotroceni.

„S-au lămurit odată pentru totdeauna toate speculațiile care spuneau că coaliția nu este înțeleasă și se va ajunge la schimbarea unui candidat. În momentul acesta este oficial - alianța România înainte este înregistrată la Biroul Electoral Central și candidatul unic al alianței electorale PSD, PNL, UDMR și minorități este domnul Crin Antonescu”, declara Marcel Ciolacu despre candidatura lui Crin Antonescu.